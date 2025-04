La queja de Marcelo Gallardo en la previa al Superclásico: por qué cree que Boca tiene ventaja

River Plate rescató un empate heroico ante Independiente del Valle en la altura de Quito. Lo que en el primer tiempo parecía un papelón continental, terminó siendo una muestra de carácter y reacción en una de las plazas más complicadas del continente. El 2-2 le permitió al equipo de Marcelo Gallardo mantener la cima de su grupo en la Copa Libertadores y sumar confianza de cara al Superclásico del próximo domingo ante Boca. Y fue justamente ese partido el que sobrevoló toda la conferencia de prensa post partido, con frases del Muñeco que no pasaron desapercibidas.

“Nos costó impensadamente la primera parte del partido donde no pudimos hacer pie del todo. No era lo planeado, erramos muchos pases, no tuvimos el control, corrimos mucho atrás de la pelota, eso nos perjudicó”, reconoció Gallardo con sinceridad al analizar los 45 minutos iniciales, donde River se fue al entretiempo 0-2 abajo y con sensación de naufragio inminente. Los goles de Claudio Spinelli para el local parecían anticipar una noche negra. Sin embargo, River reaccionó a tiempo.