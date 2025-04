Video: un camión cargado con salmones fue "saqueado" en el basurero municipal

Camion de salmon 2.jpeg

Este hecho en horas de la tarde –noche se hizo viral a partir de un video que fue publicado por la usuaria Belén Palma a través de la red social Facebook, el cual refleja la secuencia de este “virtual” saqueo. La elocuente “cinta” fílmica la acompañó con un durísimo posteo. “Si te ofrecen salmón de Las Lajas no compres ni consumas. Fue saqueado hoy 23 de abril del basurero y tiene más de 5 días sin la cadena de frío”, comenzó relatando en el posteo. Luego añadió que “tal vez tenga sangre de los que se cortaron tratando de romper el camión para sacar cajas y cargarlos en sus autos para nada precarios. O tal vez piedras de los que le tiraron al camión para que no se fuera”. Por último, a modo de advertencia, escribió: “Repito, es un producto sin cadena de frío. No es hambre, es miseria humana”.

El accidente

El siniestro vial, producto de una maniobra evasiva, ocurrió en el paraje Liu Cullín a 8 km de Las Lajas cerca de las 14 horas de la jornada del último Viernes Santo. En aquella oportunidad, el subcomisario Gustavo Herrera, a cargo de la Comisaría 27 de Las Lajas, en contacto con LMNeuquén comentó que el camión de bandera internacional involucrado fue un camión Marca Iveco Modelo Hi-Way, el cual quedó volcado sobre el margen este de la ruta nacional 242.

camion de salmon 3.jpeg

Sobre la mecánica de este siniestro en la “ruta de los salmones”, el jefe policial relató que “según lo que nos refirió el chofer en la etapa de instrucción en ocasión que ya había traspuesto el puente del río Liu Cullín un auto realizó una mala maniobra por lo que se vio en la necesidad de evitar la colisión y al dar los “volantazos” perdió el control del rodado y terminó volcado sobre uno de sus laterales”. Además, el policía refirió que el vehículo había partido desde Puerto Montt y tenía como destino de llegada Puerto Iguazú. Este episodio vehicular rápidamente trajo a la memoria el siniestro vial de similares características que ocurrió el pasado 1 de abril.