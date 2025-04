La polémica jugada que podría haberle dado la victoria a River y la trasmisión no mostró: ¿era penal?

En el descanso, todo cambió. Gallardo apeló a su libreto histórico: los cambios oportunos y la apuesta por la reacción emocional del equipo. Ingresaron Giuliano Galoppo, Nacho Fernández y Manuel Lanzini, y River empezó a parecerse a sí mismo. No fue inmediato, pero el Millonario ganó metros, se animó a tener la pelota y dejó de sufrir por las bandas.

El segundo tiempo fue una versión mucho más digna del equipo de Núñez. Aunque el local pudo liquidarlo con un remate de Cazares que dio en el palo —el segundo disparo al poste tras otro de Ibarra en el primer tiempo—, River logró sobrevivir y después contraatacar.

En apenas seis minutos, entre los 20 y 26 del segundo tiempo, llegó la resurrección. Galoppo descontó con un zurdazo preciso tras un pase de Nacho Fernández, y luego fue Sebastián Driussi quien apareció para marcar el 2-2 y coronar una actuación que lo reconcilia con la red y con la camiseta.

El penal no cobrado a Mastantuono que podría haber cambiado la historia

A pesar de que estuvo perdiendo gran parte del partido el Millonario estuvo a punto de ganar el partido, e incluso según varios hinchas en las redes sociales, el equipo de Marcelo Gallardo debería haber tenido un penal a su favor cuando el encuentro estaba 2 a 2. En el minuto 89, luego de una jugada de Manuel Lanzini, Mastantuono quedó con la pelota adentro del área, pero recibió un cruce y la jugada se terminó diluyendo. La jugada no fue repetida por la trasmisión, sin embargo, muchos hinchas pidieron en X (ex Twitter) el penal no cobrado.

La remontada hizo recordar al milagroso 2-2 ante Tigres en 2015, cuando River también parecía condenado a una derrota y terminó rescatando un empate crucial en la fase de grupos. Esta vez, si bien la situación no era tan crítica, el equipo necesitaba una señal, un envión emocional. Lo encontró en un segundo tiempo que mostró carácter, variantes desde el banco y una estructura más sólida.