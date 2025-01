Cuti Romero contó por qué le gritó en la cara un gol a Mbappé

Desde el piso consultaron que enojó tanto del francés y, aminorando la anécdota, Cuti comentó “le dijo un par de boludeces y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara", finalizó Romero.

Cuti Romero, "Son cosas del fútbol que al final quedan ahí"

Tras el 3-2 de Lionel Messi, que volvía a poner a la Selección arriba en el marcador en el tiempo extra de la final del mundo, Cuti se cruzó con el delantero francés, quien había puesto en aprietos a la Albiceleste con sus dos tantos.

A referencia del festejo el defensor cordobés afirmó, "me salió de adentro la verdad”. Aun así explicó que, en la euforia de un partido, sobre todo en marco de una final semejante, ocurren exabruptos que no siguen su curso, “quedó ahí en el momento, son cosas del fútbol que al final quedan ahí. Después la prensa lo hace un poco más grande, pero siempre el máximo respeto por absolutamente todos los jugadores. Queda ahí dentro de la cancha", dijo Cuti Romero, en la serie Campeones de Star Plus.

Además, fue consultado por su forma de marcar al francés y como esto pudo repercutir en su relación en cancha. El futbolista no dudó en afirmar que en más de una ocasión lo fue a trabar con fuerza: "Sí, obvio, cómo no le voy a meter, ja. Los defensores argentinos al final tenemos eso. Nos gusta el roce. Nos gusta sentir eso en el partido y nos sentimos bien también así que es nuestra manera de jugar por así decirlo", concluyó el cordobés.