Enzo Fernández contó cómo fue la charla privada en la que Mbappe lo amenazó

La reacción del Cuti Romero al ver como Mbappé amenazaba a Cuti Romero

El mediocampista destacó la defensa que recibió del Cuti Romero durante el partido: "Mbappé se la agarró conmigo, no sé por qué. Pero por suerte tenía un soldado que me defendía como Cristian Romero, que está loco, porque cuando Messi hizo el primer gol de penal fue y se lo gritó en la cara a Kylian”.

Enzo Fernández 2.jpg El Cuti Romero gritándole el gol a Mbappé

En cuanto a un momento insólito durante el penal de Messi para abrir el marcador, Enzo Fernández comentó: "No me dejaban verlo. Una locura. Me puse entre medio de los dos, se empezaron a cerrar y querían empujarme hacia atrás. ¿Cómo no me vas a dejar verlo?".

Recordando la emotiva celebración post partido, Nezo Fernández compartió: "Estuvimos mucho tiempo en la cancha con las familias y después nos metimos en el vestuario a cantar. Son momentos que te dan ganas de volver a vivirlo, estar ahí con los compañeros a los abrazos, estar llorando, festejando. Fue una locura".