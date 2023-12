Cuál es el jugador de Estudiantes que quiere Martín Demichelis para River

Leo-Godoy.jpg

El nombre que suena en el elenco de Núñez es el de Leonardo Godoy, futbolista de Estudiantes de La Plata, de gran rendimiento por el costado derecho en el equipo que entrena Eduardo Domínguez, y que tendrá que jugar la final de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia, para intentar ingresar a la Copa Libertadores del próxima temporada.

Justamente, el principal problema del exentrenador del Bayern Múnich está por el costado derecho del equipo ya que Andrés Herrera no logró afianzarse y Santiago Simón, que había ingresado en algunas oportunidades al once inicial, no es un jugador que termine de llamar la atención de Martín.

Ahora bien: no va a ser fácil para el Millonario, porque en el pincha es un jugador importante y, además, abonó un millón de dólares por la mitad de la ficha del defensor, de 28 años, proveniente de Talleres de Córdoba, donde también había ganado mucho protagonismo.

Además, al ser un jugador que tiene potencial, el Millonario deberá rezar que no llegue una oferta del fútbol exterior que lo obligue a someterse a una puja económica para quedarse con el futbolista.