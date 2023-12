El gravísimo robo que sufrió el Museo de River

El Millonario sufrió el robo de la Copa Centro Gallego de Avellaneda 1911, de oro 18 kilates y de 20 centímetros, que no cuenta como título oficial.

En cuanto a la estética, es una copa de oro 18 kilates de unos 20 centímetros de altura . Si bien es un trofeo longevo, este título no cuenta dentro de los oficiales , ya que el primero de los 70 títulos oficiales que ganó la institución lo consiguió en 1914, cuando el elenco de Núñez se quedó con la Copa de Competencia Jockey Club.

Copa-Gallego.jpg

Como se pudo conocer, luego de detectar el robo este sábado alrededor de las 13 horas, al ver la vitrina ubicada en el primer piso del museo estaba rota, decidieron presentar la denuncia ante la Policía de la Ciudad.

Según detallaron, justo ese lugar donde se encontraba el antigüo trofeo no hay cámaras de seguridad, las cuales están ubicadas en la planta baja, en la puerta de ingreso y en ese primer piso pero con dirección a otro sector.

River vs Belgrano por la Copa de la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

River, vigente campeón de la Liga Profesional y equipo que más puntos sumó durante toda la temporada, se medirá este domingo con Belgrano, en uno de los partidos por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará a partir de las 18.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, que pasará a ser considerado neutral en esta instancia y que contará con la presencia de ambas hinchadas. El árbitro será Facundo Tello y el VAR quedará a cargo de Héctor Paletta.

Antes de conocerse que Belgrano iba a ser su adversario, el Millonario había llegado a un acuerdo con la LPF de jugar su partido de cuartos de final en Córdoba y ese es el motivo por el cual no se celebrará en otra sede. En caso de que el partido concluya empatado, se definirá al semifinalista con remates desde el punto penal.

river-vs-belgrano-2023-jpg_webp.jpg

El vencedor enfrentará en semifinales al triunfador entre Racing y Rosario Central, a jugarse en la provincia de Salta. Esta llave quedó conformada por estos equipos a causa de que River culminó segundo en la Zona A con 24 unidades y Belgrano fue tercero en la Zona B con 21.

No caben dudas de que el equipo de Núñez ha sido el mejor equipo de le temporada, más allá de haber ganado la LPF, ya que suma en la tabla anual 85 puntos, 18 más que Talleres, que fue el segundo y 28 por encima de Belgrano.

La Banda tuvo las mejores ráfagas de buen juego de la temporada. Los dirigidos por Martín Demichelis fue el más contundente (74 tantos) y está entre los cuatro que menos goles recibieron (36), todo un cúmulo de datos que habla del potencial del equipo y su diferencia sobre el resto.

No obstante, en esta Copa no se ha visto la mejor versión del Millonario: el equipo sufre en condición de visitante, mientras que en el Monumental hace de su localía un sitio inexpugnable. Además, este River que dirimirá un puesto en semifinales ante el "Pirata" cordobés no está gozando de una coyuntura de gran nivel en el aspecto individual, aunque al contar con un plantel tan rico en jerarquía y cantidad siempre deja margen para el desequilibrio.

Demichelis 2.jpg

Demichelis mantiene la incógnita del equipo titular luego de tres partidos sin triunfos, que le impidieron ser el primero del grupo. El DT ordenaría el regreso del capitán Enzo Pérez por Matías Kranevitter, tras cumplir la suspensión .

Las posibilidades de Santiago Simón en lateral derecho, de Rodrigo Aliendro en la zona media y las incursiones de Pablo Solari o Facundo Colidio en la línea de volantes ofensivos, son algunas de las variantes con las que ensayó el DT.

Belgrano, con Guillermo Farré como entrenador, realizó una muy buena temporada recordando que llegó a la LPF como campeón 2022 de la Primera Nacional. El "Celeste" finalizó 11mo. en la tabla anual, logrando la clasificación para la Copa Sudamericana, 10mo. en la tabla de promedios y con la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El equipo cordobés, que le ganó a River este año en el Kempes, por la segunda fecha de la LPF (2-1), perdió a un goleador como Pablo Vegetti, que hizo 13 goles ante de irse al Vasco da Gama de Brasil, pero sumó a Lucas Passerini, que ya hizo nueve tantos, llegado de Unión La Calera de Chile.

Belgrano haría dos cambios con respecto al equipo que fue goleado por Racing (4-1) en Avellaneda, en su pasada presentación: Erik Godoy en la defensa lugar de Matías Moreno, recuperado de una contractura en el gemelo, y en la ofensiva Franco Jara por el chileno Lautaro Pastrán.

Probables formaciones de River y Belgrano

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco o Enzo Díaz; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Esequiel Barco y Facundo Colidio o Rodrigo Aliendro; Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo y Facundo Lencioni; Franco Jara y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Arbitro: Facundo Tello.

Cancha: Estadio Mario Kempes.

Horario: 18.30

Televisa: ESPN y TNT Sports.