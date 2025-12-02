Escándalo en Racing ante Tigre: penal no cobrado y expulsión polémica

La Academia y el equipo de Victoria se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda. El ganador irá contra Boca en La Bombonera.

Racing recibirá hoy a Tigre en un partido en el que ambos buscarán su lugar en una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 donde ya espera Boca que el domingo dejó en el camino a Argentinos Juniors.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR y tendrá la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

La primera situación del partido fue para Tigre. Un remate lejano y frontal del delantero David Romero fue contenido por el arquero Facundo Cambeses , bajo y sobre su palo derecho.

Minutos después, Racing avisó: el delantero Santiago Solari ganó la posesión en el borde del área rival y sacó un remate fuerte de media vuelta, que fue contenido por un defensor.

La Academia casi llega al gol de carambola. El arquero Felipe Zenobio salió a cortar un centro al segundo palo, aunque la pelota terminó desviándose en el hombro de un defensor y se metía en su propio arco, de no ser por el despeje del central Tomás Cardona.

En una primera etapa sin goles, y con pocas llegadas de riesgo, la “Academia” tuvo las más claras para ponerse en ventaja. En el inicio del complemento, Zenobio achicó para tapar un mano a mano del delantero Adrián “Maravilla” Martínez y, en el rebote, se quedó con el remate del extremo Duván Vergara.

Durante el segundo tiempo, los roles se dieron vuelta: Tigre fue el que más propuso e incluso lo pudo ganar sobre el final, pero Racing siempre estuvo en partido. En la última jugada del tiempo regular, Ramón Arias se fue expulsado por una infracción de atrás sobre Maravilla cuando el local buscaba salir de contra.

Con el empate 0 a 0 en los 90 minutos y dos equipos que hicieron un gran esfuerzo físico, el encuentro se estiró hasta el tiempo extra, donde los de Diego Dabove lo afrontan con un jugador menos.

En el inicio del primer tiempo extra, Duván Vergara convertía el 1 a 0 para la Academia, pero fue anulado por offside, decisión que convalidó el VAR tras el chequeo correspondiente.

Luego de esta situación, se dio la gran polémica del partido. El arquero Zenobio cometía un claro penal contra Tomás Conechny, al conectarlo con el puño dentro del área cuando había saltado a buscar el balón. Mientras el VAR revisaba, Martirena le reclamó a Andrés Merlos, quien decidió expulsarlo. La jugada que debía haber sido penal para Racing finalizó sin la sanción y con una expulsión en contra.

A los 12 minutos del segundo tiempo extra, los de Gustavo Costas se quedaron con 9 jugadores, completando dos expulsiones en este tramo del partido. En esta ocasión, el capitán Santiago Sosa vio la segunda amarilla por una dura infracción aunque sin intención.

En un tiempo extra muy luchado, los equipos no lograron sacarse diferencias, motivo por el cual debieron dirimir la clasificación mediante la definición desde el punto penal.

Racing - Tigre: datos y formaciones

Torneo Clausura.

Cuartos de final.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 21 - TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.