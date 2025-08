La buena noticia que Lionel Scaloni recibió por parte de Nicolás Tagliafico

Con 33 partidos disputados en la última temporada, apenas cinco suplencias, cinco goles y tres asistencias, el ex Independiente tuvo algo que valora el entrenador Albiceleste: minutos en cancha y en buen nivel. Y lo hizo en un equipo que cerró la temporada en la sexta posición en Francia, en puestos de Europa League, y que continuará jugando en la Ligue 1 luego de que la Comisión de Apelación de la Dirección Nacional de Control de Gestión revocara la condena al descenso impuesta por la propia DNCG a mediados de junio.

Que Tagliafico siga en el Lyon le garantizará continuidad a partir de esta prórroga hasta 2027. Y esto lo posicionará en un puesto en el que la Selección no tiene una competencia de la misma escala como ocurrió en la víspera de Qatar 2022 (el mano a mano era entre el ex Ajax y Marcos Acuña). Aunque Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) fueron creciendo en nivel y en consideración, no están a la altura del rango de un histórico de la Scaloneta.