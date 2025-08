Russo, en la cuerda floja: los reemplazantes que suenan en Boca si pierde ante Racing

En ese sentido, el periodista Mariano Closs fue contundente en su programa Closs Sport en Splendid AM990: “Irremediablemente o no, yo no tengo duda de eso. Yo de hecho ayer pregunté si estas dos semanas que había tiempo, que Boca no juega, no era el momento para hacer el cambio”. Además, Closs agregó: “Los echa la filosofía de Riquelme”, en referencia a la línea de conducción que dominaba el Consejo de Fútbol, hoy ya disuelto por el propio presidente.