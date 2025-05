La decisión de Herrón en Boca para enfrentar a Independiente

Según supo Noticias Argentinas, el mediocampista fue probado durante las últimas prácticas como alternativa para ocupar el costado izquierdo del mediocampo xeneize, en disputa directa con Carlos Palacios, quien hasta ahora viene ganando la pulseada. Sin embargo, Velasco aún tiene chances concretas de meterse en el once inicial y, de hacerlo, cumpliría con la temida "ley del ex" en un contexto más que sensible.