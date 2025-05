La increíble historia de cómo hizo el Manchester City para comprar al Kun Agüero antes que el Real Madrid

Sumado a esto, cuenta en la serie "Kun por Agüero" continuó: “Un día vino Miguel Ángel Gil a mi casa y me dijo: ‘Vos al Real Madrid no te vas a ir’. Para pincharlo, le decía que si Real Madrid quería venir, había que ver cómo solucionarlo. Y el me decía ‘no, no, no’. No quería que yo me vaya. Era chico, tenía 23 años y no sabía cómo salir. Antes de viajar a la Copa América, hablé con la prensa en el aeropuerto: 'El club sabía que iba a mandar el comunicado. Es problema de ellos si no lo quieren entender”.