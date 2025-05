La cámara inédita del gol de Montiel para Independiente que se volvió viral

Para el ex Argentinos Juniors, el tanto tuvo un sabor especial. Venía de meses difíciles marcados por lesiones y una ausencia prolongada de la titularidad. Además, no es un jugador ajeno a las críticas: desde su llegada al club de Avellaneda, algunos hinchas lo habían cuestionado por sus decisiones dentro del campo de juego. Esta vez, Montiel silenció todas las dudas con un gesto técnico que quedará en la memoria de todos. "Muy contento, hacía mucho no venía convirtiendo ni jugando por las lesiones. La pasé muy mal, contento volver con este gol", expresó emocionado el mediocampista, y añadió: "Sabía que tenía que terminar la jugada, me quedó ahí, no lo pensé y le pegué".

MOntiel 2.jpg Santiago Montiel

La victoria de Independiente y el próximo cruce frente a Boca

La apuesta del entrenador Vaccari de incluirlo desde el arranque por sobre Diego Tarzia dio sus frutos. Montiel fue titular, lo que obligó a Lautaro Millán a cambiar de banda, aunque su desempeño no fue el mejor y terminó siendo reemplazado precisamente por Tarzia. La decisión táctica, sin embargo, fue celebrada por el cuerpo técnico y los hinchas, que volvieron a ilusionarse con un equipo que empieza a encontrar variantes en ofensiva.

La victoria no solo significó el pase a cuartos de final, sino que también puso a Independiente frente a uno de sus desafíos más exigentes: el choque con Boca en la Bombonera. Consciente de la magnitud del compromiso, Montiel ya palpitó el cruce: "Jugar en la Bombonera, una cancha tan linda, con un equipo de jerarquía... Estamos ilusionados, pero sabemos que no va a ser fácil".