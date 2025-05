La picante frase de Julio Vaccari contra Boca antes del clásico frente a Independiente

En ese sentido, el estratega señaló que el Diablo dará pelea y buscará quedar entre los mejores cuatro de la Liga Profesional, más allá del bravo duelo que tiene por delante: "Estos jugadores encajan justo. Están dejando la vara muy alta para la institución ". A su vez, tiró la pelota afuera cuando le consultaron con respecto a la eliminación de Racing , el clásico rival: "Hoy venía en el colectivo y se sentaron algunos dirigentes para preguntarme qué partidos había visto, y no vi ninguno porque tenía que ver todas las situaciones de nuestro contrincante".

Al mismo tiempo, el orientador ex Defensa y Justicia ponderó el desempeño de sus jugadores durante el triunfo contra la Lepra: "El primer tiempo nos costó la verticalidad en los metros finales, pero en el segundo los muchachos salieron con una decisión de ir en busca del arco rival, las situaciones se dieron y encontramos el gol".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1921654220870009036&partner=&hide_thread=false POR DIOS, EL GOLAZO QUE HIZO MONTIEL.



¿PARA PUSKÁS? pic.twitter.com/bxKCZlQCN1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 11, 2025

La alegría por el gol de Santiago Montiel

Por último, el técnico se quedó sin palabras ante la conquista de antología del ex Argentinos Juniors: "La verdad que no sé si fue el mejor que vi en una cancha, pero sí que fue un golazo, de esos goles que quedan en la historia del fútbol porque es muy atípico. No recuerdo muchos desde ese lugar. Nos sirvió para ganar y muy feliz por él que venía con bastantes inconvenientes y pudo jugar de buena manera y lo coronó así".