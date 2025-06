La increíble racha adversa con la que llega Colombia a jugar contra la Selección Argentina

Es que el seleccionado cafetero no pudo ganar en ocho de los últimos 10 partidos que disputó. El equipo que tiene como referente futbolístico a James Rodríguez suma dos victorias (2-1 vs. Argentina y 4-0 vs. Chile), tres empates (1-1 contra Perú, 2-2 frente a Paraguay y un nuevo empate frente a Perú sin goles), y cinco derrotas (0-1 vs. Argentina en la final de la Copa América, 0-1 contra Bolivia, 2-3 frente a Uruguay, 0-1 en el duelo con Ecuador y caída 1-2 frente a Brasil).