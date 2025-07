La vuelta de Juan Cruz Benvenuti es la novedad para el TC en Concepción del Uruguay

Así, Juan Cruz se suma otra vez a José Manuel Urcera (Ford Mustang) y Lautaro De La Iglesia (Dodge Challenger) como los pilotos zonales en la máxima.

Más novedades en la grilla del TC

Tres pilotos no formarán parte de la octava fecha en Concepción y habrá dos regresos que completan 52 inscriptos. Agustín Martínez no fue habilitado por el departamento médico de la ACTC debido a secuelas de su fuerte accidente en TC Pick Up. Nicolás Cotignola no llegó con el armado de su Toyota y también es baja, al igual que Juan Tomás Catalán Magni quien se dedicará full tima a ser director deportivo dentro del equipo familiar.

tc concepción anuncio

Además de Benvenuti, el otro que vuelve es Christian Dose, que con su Camaro estuvo por última vez en la cuarta fecha de Toay y demoró en el arreglo de su auto.

Lambiris llega arriba de todos pero no se puede dormir

Luego del noveno puesto que rescató en Posadas, Mauricio Lambiris se subió a lo más alto del campeonato con su Ford Mustang y suma 190,5 puntos. Además de ser el líder, es uno de los tres pilotos sobre los primeros 15 de la tabla que cumplió con el requisito de ganar una carrera para ser campeón.

Otro dato para destacar del uruguayo es que acumula 33 carrera sin abandonos. La última vez que no terminó una final fue en 2023 en Toay.

mauricio lambiris auto.jpg

A Lambiris lo siguen en la tabla: el campeón defensor Julián Santero (Mustang 177,5), Marcelo Agrelo (Toyota 172,5) Juan Martín Trucco (Dodge, 158), Agustín Canapino (Camaro 150,5), Manu Urcera (Mustang, 148), Santiago Mangoni (Camaro, 143) y Hernán Palazzo (Toyota 135,5).

El mencionado Martínez está noveno pero no será de la partida, mientras que el top 10 lo completa Otto Fritzler con su Toyota, luego de ganar en Posadas la fecha anterior.

Luego de los cambios reglamentarios que llevaron a modificar la aerodinámica y el peso de los autos que no fueran Ford, el escenario podría seguir modificándose en cuanto a las marcas dominantes, algo que ya se notó en Posadas.

Horarios y cómo ver el TC en Concepción

Sábado 13 de julio

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min. 11:30

11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

15:59 a 16:07 Hs. Clasificación 4 Cuarto 8 Min.

16:12 a 16:20 Hs. Clasificación 1 Cuarto 8 Min.

16:25 a 16:33 Hs. Clasificación 2 Cuarto 8 Min.

16:38 a 16:46 Hs. Clasificación 3 Cuarto 8 Min.

Domingo 14 de julio