Cuáles son los cinco jugadores que compró Racing con la plata de la venta de Maxi Salas

La Academia salió reforzarse rápidamente luego de la baja sensible del futbolista que fue comprado por River.

Racing también ejecutó la opción de compra de 800.000 dólares por el 80% del pase que tenía por Adrián Toto Fernández, de San Telmo. El mediocampista estuvo a préstamo la primera mitad del año y el club recibió llamados de equipos interesados en él, aunque continuará en Avellaneda, ya que será tenido en cuenta por el cuerpo técnico, comandado por Gustavo Costas.

El mercado de pases de Racing

En total, la Academia invirtió una suma que aproxima los 9,5 millones de dólares por cinco futbolistas, es decir, tan sólo 300.000 más que lo que recibió por la cláusula de Maximiliano Salas. Tras un mercado intenso, Racing tiene un último norte: el defensor central. Germán Conti podría abandonar el club y, de hacerlo, la secretaría técnica tiene en carpeta a Ignacio Vázquez, el capitán de Platense y a Gastón Hernández de San Lorenzo, entre otros nombres.

Luego de que River haya ejecutado la cláusula de recisión de Maxi Salas, el delantero realizó un fuerte posteo en su cuenta de Instagram en la que se despidió del club, le agradeció a sus compañeros y al cuerpo técnico, pero destrozó a la dirigencia comandada por Diego Milito.

"Cuando llegué a Racing lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, REITERADAS veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron 'siguiera demostrando'. Eso de que 'nunca nos poníamos de acuerdo' es totalmente mentira. Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una DESILUSIÓN, utilizando la misma palabra que el presidente de Racing calificando la situación", explayó el nuevo futbolista del Millonario.