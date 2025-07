Quiénes son los jugadores de Racing que apoyaron a Maxi Salas en su ataque a Diego Milito

Maxi Salas dejó Racing, pero no se fue en silencio . Todo lo contrario. El flamante refuerzo de River publicó un contundente mensaje de despedida en sus redes sociales que no pasó desapercibido: agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas, pero disparó sin rodeos contra Diego Milito, presidente de la Academia, a quien responsabilizó por su salida. La publicación causó un verdadero terremoto en Avellaneda y encendió la polémica tanto dentro como fuera del club.

En su texto, Salas apuntó directamente contra la dirigencia, y en particular contra Milito, desmintiendo las declaraciones públicas que el exfutbolista realizó sobre su partida a través de la cláusula de rescisión. “Sentí desilusión por el trato que recibí. Me voy por dignidad”, escribió el delantero, quien prefirió cerrar los comentarios de la publicación para evitar posibles agresiones por parte de los hinchas académicos.

“Desilusión” fue la palabra que más resonó en su descargo. Salas explicó que su decisión de irse no se debió solamente a una cuestión contractual, sino a una acumulación de gestos y formas que no coincidieron con sus valores. En ese sentido, aseguró que su salida fue una determinación tomada con dolor, pero con la convicción de estar actuando fiel a sus principios.

Lo más llamativo fue que varios integrantes del actual plantel de Racing y hasta algunos exjugadores reaccionaron positivamente a la publicación con likes que más tarde, en algunos casos, decidieron borrar. Entre los que dieron "me gusta" figuran nombres importantes como Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los socios más destacados de Salas en ataque, y Juan Nardoni. También lo hicieron Agustín Almendra, Adrián Balboa, el juvenil Matías Acevedo y Gonzalo Costas, hijo del técnico Gustavo Costas e integrante del cuerpo técnico.

Maxi Salas 2 Maxi Salas

Juanfer Quintero también salió a bancar a Maxi Salas

Incluso Juan Fernando Quintero, que ya no forma parte del plantel, se sumó a esa silenciosa aprobación con un like que no pasó inadvertido en las redes. La repercusión fue tal que varios de los jugadores involucrados comenzaron a retirar sus likes a medida que el escándalo crecía.

En paralelo, un nuevo compañero de Salas en River también reaccionó a la publicación: Sebastián Driussi, quien será parte del mismo equipo en esta nueva etapa del delantero en el club de Núñez. Su gesto fue interpretado por muchos como un espaldarazo en este momento de tensión con su exclub.

Mientras tanto, desde la dirigencia de Racing no hubo declaraciones oficiales respecto al explosivo posteo de Salas. Sin embargo, en los pasillos de Avellaneda se sintió el golpe. Las palabras del atacante calaron hondo y dejaron en evidencia no solo el conflicto personal que mantuvo con la conducción, sino también un posible malestar latente entre algunos integrantes del plantel.