La burla de Sacachispas contra River y Racing por el caso Maxi Salas

El pase de Maximiliano Salas a River, que se concretó luego de que el club de Núñez decidiera ejecutar la cláusula de rescisión que lo vinculaba a Racing, generó todo tipo de reacciones en el ambiente del fútbol argentino. Mientras en Avellaneda hubo enojo y decepción, desde Villa Soldati optaron por la ironía: Sacachispas, fiel a su estilo en redes sociales, volvió a hacerse notar con una publicación que no pasó desapercibida.

“Hola @RiverPlate nos pasó la gente de @RacingClub la cuenta para que ejecutes la clausula de Salas”, fue el mensaje que publicó el club del ascenso argentino en su cuenta oficial de X (ex Twitter), una broma que se viralizó rápidamente y despertó risas entre los futboleros. La ironía, simple y efectiva, fue una forma de burlarse de la situación que sacudió el mercado de pases.

Lo llamativo del caso es que algunos usuarios tomaron el chiste al pie de la letra y publicaron capturas con supuestos depósitos realizados a la cuenta bancaria de Sacachispas. Si bien todo formó parte del humor habitual con el que el club del sur de la Ciudad Autónoma suele manejarse en redes, la publicación no hizo más que evidenciar la magnitud que tuvo la salida de Salas de Racing.

Mientras tanto, desde la dirigencia de la Academia, las declaraciones no fueron en tono de broma. La manera en que se concretó la transferencia dejó un sabor amargo. El traspaso fue posible debido a que River activó la cláusula de rescisión, algo que, según aseguraron desde Racing, no estaba en los planes y que contradijo lo conversado semanas antes.

Maxi Salas 1.jpg Maxi Salas va a jugar en River

El enojo de Racing por el pase de Maxi Salas a River

“No pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto en nuestro fútbol no iban a ejercer la cláusula. La palabra es decepción”, expresó un directivo de Racing que prefirió mantener el anonimato, pero que dejó clara la molestia.

La frase apunta directamente a Marcelo Gallardo, actual entrenador del Millonario, a quien también se refirieron con cierto desdén: “Entiendo que es su práctica habitual tal vez llamar a los jugadores. Entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría. Cuando nosotros teníamos a un jugador que tenía todo arreglado para que continúe”, sostuvo el dirigente, visiblemente molesto por lo ocurrido.

Más allá del enojo institucional, el pase de Salas representa una apuesta fuerte de River, que se asegura a un delantero en alza. El jugador, que venía mostrando buenos rendimientos con la camiseta de Racing, ahora tendrá la responsabilidad de ganarse un lugar en un equipo con objetivos altos tanto en el plano local como internacional.