No es de Racing: Rodrigo De Paul confesó de qué club es hincha su papá

Rodrigo De Paul en #SimplementeFútbol:



"Fueron a verme de Independiente, fue el Bocha y mi viejo les dijo: 'EN #Independiente NO'. Mi papá es bostero, pero A MÍ SIEMPRE ME GUSTÓ #RACING Y CUANDO FUI ME ENAMORÉ DEL CLUB. Se ve que había una negación con los de enfrente". pic.twitter.com/taJwZGc4iC