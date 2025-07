Leandro Paredes reveló el gesto que tuvo uno de sus nuevos compañeros ante su llegada a Boca

"Me dijo que iba a agarrar esa camiseta, pero si yo venía, me la dejaba" 5 Leandro Paredes, sobre su charla con Rodrigo Battaglia pic.twitter.com/TsHAIhKkpb

"Hablé con Rodrigo (Battaglia). Fue el primero que me escribió en enero, cuando estaba la posibilidad de que yo pueda venir, que él recién llegaba y no tenía número todavía, me dijo que la iba a agarrar pero que me la dejaba si yo venía, así que aprovecho para agradecerle porque no es normal. Tiene una trayectoria muy buena, tiene muchos en esta profesión y que tenga ese gesto conmigo la verdad que es un agradecimiento muy grande", expresó Paredes durante la conferencia de prensa posterior a su presentación.

Paredes 1 Leandro Paredes

Leandro Paredes jugará con la número 5

La camiseta número 5 tiene una carga simbólica importante en la historia de Boca. Entre los grandes nombres que la vistieron se encuentran Mauricio Serna, Sebastián Battaglia, Rubén Suñé, Raúl Cascini, Fernando Gago y, más recientemente, Alan Varela, Gary Medel, Ezequiel Bullaude y el propio Battaglia.

Mientras tanto, y a la espera del debut oficial, el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo trabaja para poner a punto físicamente al nuevo refuerzo. Aunque se descarta su participación en los primeros encuentros del Torneo Clausura (ante Argentinos Juniors, Unión y Huracán), todo indica que su debut sería el 31 de julio frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

En cuanto al futuro inmediato de Rodrigo Battaglia, todo indica que pasará a usar la camiseta número 2, dorsal que quedará vacante tras la inminente salida de Cristian Lema, quien tendría las horas contadas en el club.