Lionel Messi contó cuál fue el gran cambio que hizo en su carrera por Demichelis

Lionel Messi contó el consejo que siguió por parte de Martín Demichelis

El conductor le consultó al capitán argentino si a lo largo de su carrera afrontó diferentes cambios en su alimentación, algo que ya hace unos años se sabe que es fundamental en le vida de un deportista de alto nivel.

Allí, Messi contó: “Le doy más importancia. Desde el 2014 sentía que tenía que hacer un cambio, no me sentía bien y podía sacarle mayor rendimiento a mi físico”.

Sin embargo, lo que sorprendió fue cuando reveló que alguien que lo ayudó fue Martín Demichelis, actual entrenador de River: “Martín (Demichelis) me hizo conocer al doctor este, estuve yendo un par de años y aprendí mucho con él, después fui cambiando y agregando cosas, volviendo a hacer cosas que hacía antiguamente”.

“Pasa por la confianza de la persona que te guía, que intenta ayudar y el saber conocer su cuerpo y el sentir qué te hace bien, qué no", cerró la idea el 10.

Recordemos que por aquellos años, Leo y Micho eran compañeros en la Selección Argentina, y el médico al que hace referencia es el italiano Giuliano Poser, a quien tenía que viajar hasta Sacile, un pueblo al norte de Italia, para atender a este gurú especialista en kinesiología y nutrición.

Cómo le fue a Lionel Messi con el cambio

Por aquellos tiempos que mencionó el ex Barcelona cuando cambió su manera de comer, pudo ganar el triplete con el club catalán (Liga, Copa del Rey y Champions), además de tener una temporada sin lesiones en la que jugó 57 de los 60 partidos.

"Yo intenté crecer en ese aspecto, en el cuidado, en lo preventivo, en hacer trabajos de prevención de isquiotibiales, yo he tenido muchas lesiones, de hacer trabajos de fuerza, que en mi carrera no había hecho muchas piernas en el gimnasio, agregar todo lo que pudiera ayudar para seguir rindiendo. Todo eso, obviamente, no quiere decir que no te vas a lesionar, pero sí tratar de prevenir y cuidarme", contó Leo.