Cuál es el jugador que mejor se viste en la Selección Argentina según Lionel Messi

El más fachero de la Selección Argentina según Messi

Una de las pregutnas más curiosas que se animaron a hacerle al 10 tiene que ver con la moda, dado que él mismo muchas veces ha llamado la atención por su manera de vestirse. Allí le preguntaron quien es el que mejor se viste de sus compañeros de la albiceleste, a lo que el ocho veces ganador del Balón de Oro se la jugó por el defensor Nicolás Otamendi.

"Es difíil elegir uno porque cada uno tiene su estilo y por ahí te gusta más o menos, pero al que le gusta, lo lleva diferente. Yo creo que Ota (Otamendi) tiene mucha onda para vestirse", expresó el campeón del Mundo en Qatar 2022.

Luego, en la entrevista pasaron por varias preguntas curiosas más para conocer de manera más íntima al 10. Otra de las que llamó la atención tuvo que ver con la estación del año favorita de Messi, reviviendo la polémica de redes sociales entre los “team” verano o invierno.

“No tengo prácticamente ropa de invierno. Hace mucho que no me pongo nada, solo una campera o un buzo o pantalón largo como mucho. Campera de abrigo hace mucho tiempo que no me pongo, es raro pero lindo”, expresó Lionel.

La broma de De Paul a Lionel Messi y Di Maria

Este lunes, a tres días del debut con Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dos emblemas nacionales fueron protagonistas del Media Day y posaron con la camiseta titular. En medio de la sesión de fotos, se dio un momento que quedó grabado y no tardó en hacerse viral.

Mientras Leo y Angelito estaban espalda con espalda y con una sonrisa de oreja a oreja, de fondo se escuchó la voz de Rodrigo De Paul: “Es la última, eh”, le avisó, con tono risueño, a los fotógrafos. Y también se animó a bromear con el futuro de ambos: "Disparen porque no hay más, la próxima Copa América no están... Vamo' la última eh...".