Lionel Messi rompió el silencio y habló sobre su competencia con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi fue el gran protagonista del triunfo de Inter Miami 2-1 sobre Porto, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Clubes 2025, y no solo por el resultado deportivo, sino también por una reflexión que volvió a encender una historia compartida durante más de 15 años con Cristiano Ronaldo, su eterno rival en la cima del fútbol mundial.

El astro argentino marcó un espectacular gol de tiro libre, que no solo selló el triunfo de las Garzas frente al último subcampeón de Portugal, sino que también le permitió alcanzar los 866 goles oficiales en su carrera, achicando aún más la brecha con Cristiano, quien lidera ese ranking con 937 tantos.

Messi 1.jpg Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El histórico duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Messi, quien fue figura y capitán en el encuentro jugado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, aseguró que entre ellos siempre reinó el respeto, a pesar de no compartir un vínculo de amistad. “Fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente, porque no compartimos tiempo juntos, pero tengo mucha admiración por él y por la carrera que hizo”, sentenció.

En ese sentido, recordó también que “lo que compartimos fue con mucho respeto” y agregó que Cristiano “sigue compitiendo al máximo nivel”, reconociendo el valor de mantenerse vigente en una carrera tan extensa y exigente.

La respuesta de Messi se dio días después de que el propio Ronaldo recordara con humor sus tiempos compartidos en las galas del Balón de Oro: “Antes, él no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban la gala y lo que teníamos que hacer”, había dicho el portugués entre risas, tras clasificar con Portugal a la final de la UEFA Nations League.

Messi 2.jpg Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El Inter Miami ganó en el Mundial de Clubes y sigue ilusionado

En lo deportivo, el triunfo del Inter Miami fue histórico para el fútbol de la Concacaf, aunque el propio Messi fue autocrítico al poner en contexto el nivel competitivo del club estadounidense: “Hoy demostramos que podemos competir. Somos conscientes que somos inferiores a equipos europeos y muchos de Sudamérica porque son muy potentes, como Boca, River, Palmeiras y los brasileros en general. Son equipos poderosos que tienen otro tipo de competencia, pero este triunfo de hoy es una alegría para todos nosotros”, señaló.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Gerardo Martino suma tres puntos clave que lo acercan a los octavos de final del certamen. Pero más allá de los goles y la victoria, el partido dejó una postal imborrable: la zurda mágica de Messi volviendo a brillar en la elite, y su humildad al hablar de una rivalidad que marcó a toda una generación.