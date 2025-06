Increíble: así fue el gol le sacaron a Messi en el último minuto del debut en el Mundial de Clubes

El Inter Miami pudo ganarlo en el cierre del encuentro frente al Al-Ahly a pesar de haber sufrido durante la primera etapa con jugadas claras en su contra y con el arquero Oscar Ustari como protagonista conteniendo varios mano a mano e incluso un disparo desde el punto de penal . Lionel Messi fue el abanderado de un equipo que no muestra ser eficiente ni mostrar grandes rendimientos.

¡MESSI CASI MARCA UN GOLAZO SOBRE EL FINAL!



El-Shenawy tuvo una atajada INCREÍBLE para evitar la victoria de Inter Miami en el partido inaugural.





Con ese duelo el Inter empató en cero en su debut dejando más dudas que certezas en su rendimiento y dándole la razón al entrenador Javier Mascherano que exigió en la previa refuerzos que no llegaron.

La fuerte crítica de Javier Mascherano al presidente del Inter Miami: "Se armó"

Javier Mascherano sabe que su as de espada Lionel Messi tendrá que ser una constante para lograr competitividad en el certamen ante la no contratación de refuerzo a pesar del pedido público que hizo el entrenador. Sabe que no son las mejores condiciones para disputar el grupo que también comparte con Porto de Portugal y Palmeiras y lo hizo saber en la previa al inicio del certamen que se disputa en Estados Unidos.

“Al-Ahly es uno de los equipos más grandes de África. Han hecho 5 o 6 fichajes para esta Copa del Mundo, algo que a nosotros no nos ha pasado. Claramente nosotros necesitábamos reforzarnos, no solamente por el momento que ahora nos expone. A final del mercado de la MLS decidimos liberar 2 cupos para poder tener la posibilidad de incorporar", dijo en sus declaraciones.

MASCHERANO, DISCONFORME CON LA FALTA DE REFUERZOS EN INTER MIAMI

A un día del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Inter Miami y Al-Ahly, el DT argentino del cuadro miamense recalcó el hecho de venir insistiendo por incorporar refuerzos



A un día del partido inaugural del Mundial de Clubes entre Inter Miami y Al-Ahly, el DT argentino del cuadro miamense recalcó el hecho de venir insistiendo por incorporar refuerzos





Y luego agregó: "Es un club que tiene poca vida, pero es lo más importante que ha jugado. Me preocupo por lo que puedo controlar y hacer yo. Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades y hablar por lo que le toca. Estoy muy contento con los jugadores que tengo, pero claramente necesitábamos reforzarnos en otras posiciones y no pasó”.