Marcelo Gallardo explicó la inesperada derrota de River frente a Platense: "Desesperación"

La caída llegó luego de un empate agónico en tiempo adicionado, cuando Franco Mastantuono marcó el 1-1 de penal en el minuto 96. Sin embargo, en la tanda desde los doce pasos, el Millonario volvió a fallar y quedó afuera. Gallardo fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, que no logró repetir lo que venía mostrando en partidos anteriores. “Más que preocupación, es la frustración de no haber podido llegar al final, que era el objetivo”, comenzó el técnico, visiblemente afectado por el desenlace.

En su análisis, el DT remarcó dos factores que incidieron en el resultado: “Tengo que reconocer dos cosas: lo nuestro, que hoy no pudimos fluir como veníamos fluyendo; y el trabajo del rival, que hizo méritos para que no pudiéramos fluir como equipo”. Además, destacó que Platense supo aprovechar su momento anímico tras convertir el primer gol y que, desde entonces, lograron posicionarse mejor en el campo: “Les dio una energía superior y trabajaron muy bien el partido, no encontramos los caminos por ese buen trabajo del rival”.

Gallardo también apuntó a la falta de precisión de sus dirigidos a la hora de manejar la pelota y romper el bloque defensivo propuesto por el equipo de Vicente López. “No fuimos finos ni creativos para romper esa quita de espacios”, señaló, y agregó que, con el correr de los minutos y la desventaja en el marcador, el equipo comenzó a entrar en una dinámica de apresuramiento. “Cuando se empieza a cortar el partido, cuando vas en desventaja... Se empieza a jugar con desesperación, la búsqueda no es muy clara. El gol lo encontramos por amor propio”.

Gallardo 2.jpg Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo enojado por la derrota de su equipo

El entrenador lamentó especialmente que esta derrota frene el impulso futbolístico que River venía acumulando en las fechas previas: “Da bronca no poder seguir y que nos corten el envión futbolístico que venía teniendo el equipo”. No obstante, se mostró decidido a mirar hacia adelante: “Seguiremos mejorando para tener otras herramientas para afrontar este tipo de partidos. Tenemos que saberlos jugar”.

En cuanto a la definición por penales, Gallardo reconoció que es un aspecto que todavía no logran superar. “La de Talleres y esta nos dejan un sabor muy amargo”, admitió, y si bien no ocultó su desagrado por ese tipo de resoluciones, también aceptó que es parte del juego: “Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia, si nos invade esa negatividad de definir por penales... Está en el ambiente que no tenemos esa posibilidad, no me gusta llegar a esa instancia, pero hay que definir, los pateadores tienen que ir con confianza”.