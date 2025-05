La pésima estadística de Marcelo Gallardo que preocupa al mundo River

Marcelo Gallardo volvió a tropezar con la misma piedra . Una vez más, la definición por penales lo dejó afuera de una competencia. Esta vez, fue Platense el verdugo, que lo eliminó en los cuartos de final del Torneo Apertura tras igualar 1-1 en los 90 minutos y ganar desde los doce pasos. Con esta nueva caída, el Millonario no solo quedó afuera de la pelea por el título, sino que profundizó una de sus estadísticas más oscuras: ya acumula ocho tandas consecutivas sin victorias por penales, la peor racha de su historia.

A pesar de haber alcanzado el empate agónico en tiempo adicionado gracias a un penal convertido por Franco Mastantuono, la definición desde el punto penal volvió a ser una pesadilla para los de Núñez. Kevin Castaño estrelló su remate en el palo, mientras que Sebastián Driussi no pudo con Juan Pablo Cozzani, figura de Platense. La derrota decretó la eliminación y sumó un nuevo episodio a una secuencia de frustraciones que ya lleva más de seis años.

Desde aquel lejano festejo ante Cruzeiro en Belo Horizonte, en los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, River no volvió a imponerse en una tanda. Lo que vino después fue un espiral descendente. Todo comenzó con la derrota ante Boca en la Copa de la Liga 2021, en la Bombonera. Luego, el “Xeneize” volvió a eliminarlo en la Copa Argentina. Siguieron Patronato, Inter de Porto Alegre, Rosario Central, Temperley, Talleres y ahora Platense.

Los números reflejan el drama: ocho tandas perdidas al hilo y un total de 37,25% de efectividad histórica en definiciones por penales, con apenas 19 series ganadas sobre 51 disputadas. Un registro que golpea fuerte en un club acostumbrado a competir al máximo nivel.

La preocupante estadística de Marcelo Gallardo y los penales

Pero la estadística no solo impacta en la historia del club: también deja una marca en la carrera de Marcelo Gallardo. Tras la eliminación frente a Platense, el técnico más exitoso de la era moderna se convirtió en el entrenador con más tandas perdidas en la historia de River, superando incluso a César Luis Menotti. Con ocho caídas y apenas cuatro triunfos en esa instancia, el “Muñeco” lidera una tabla poco grata que también incluye a Passarella (2-6) y a Ramón Díaz (4-4).

En conferencia de prensa, Gallardo fue directo al referirse al peso psicológico que arrastra el equipo cada vez que un partido se define desde los doce pasos: “Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia primero y, si llega, será otra historia. Si nos invade la negatividad y llegamos a definir otra vez por penales... A mí no me gusta llegar a esas instancias, cuando pase eso será otra historia. La de Talleres en Paraguay y lo de hoy nos deja un sabor muy amargo”.