El fuertísimo mensaje de Momo, el famoso streamer de Platense, tras el escandaloso partido con River

Pero horas más tarde, utilizó su cuenta de X (ex Twitter), @momorelojero, para dejar otro contundente mensaje en contra del arbitraje y puntualizando una acción concreta. Se trata del momento del sorteo de la tanda de penales, cuando Ignacio Vázquez, capitán del Calamar, ni siquiera le dirigió la mirada al juez ni a Franco Armani.

“Este video quedara en la historia del futbol. Mi capitán demostrando el alma de este equipo, que no se entrega frente a las adversidades, que no le importa quien este enfrente, que no le importa el entorno y lo más importante: no legitima a los ladrones. Gracias Platense”, escribió el streamer compartiendo allí el video del momento del que hace mención.

Mi capitán demostrando el alma de este equipo, que no se entrega frente a las adversidades, que no le importa quien este enfrente, que no le importa el entorno y lo mas importante: no legitima a los ladrones.

Gracias Platense

Recordemos que el arbitraje fue sumamente discutido por varias cuestiones, como por ejemplo una expulsión no sancionada contra Marcos Acuña, la cantidad de tiempo que se adicionó, y un lateral que era para el Calamar que se cobró al revés y que devino en el empate agónico de River mediante el penal de Mastantuono.

La historia de Momo contra el árbitro

Mediante su cuenta de Instagram, el influencer compartió un video en sus stories donde se lo vio eufórico festejando el triunfo de su equipo, y donde además disparó con munición gruesa.

"Nos quisieron cagar. Yael, te mando un besito. Saludo a la familia. El sobrecito lo tenés que devolver. Esto va dedicado a todos los periodistas, streamers y creadores de contenido. Este equipo con humildad, con huevos, tenían que echarles a dos jugadores, jugaron lo que quisieron, robaron un penal, hicieron todo, pero este fue el que pasó. Mañana hablen los periodistas, porque Yael Falcón Pérez no puede dirigir más y ustedes lo saben", expresó el streamer.