Mario Pergolini se hartó y destrozó a Juan Román Riquelme por la situación de Boca

El ex vicepresidente Xeneize rompió el silencio y criticó con dureza a la actual dirigencia del club, encabezada por el ex futbolista.

El tiempo pasó y Riquelme se convirtió en presidente de Boca. Los resultados no acompañan y hoy el aclamado ídolo es el principal apuntado por socios e hinchas por el preocupante presente del club. En paralelo, y desde su lugar en los medios, Pergolini no había criticado abiertamente al mandamás Xeneize hasta el momento (más allá de algún que otro palito), hasta ahora...

La derrota de Boca por los 16avos de final de la Copa Argentina volvió a generar una catarata de críticas contra la dirigencia Xeneize y, allí, Mario dijo presente. "La verdad es que es una dirigencia que dejó de funcionar. Compra mal, hace cosas que no debería hacer, juega gente que uno no sabe por qué juega. Parece que nos estarían casi provocando”, expresó el famoso conductor.

image

“Lo digo como socio: nunca estuvimos tan mal. Es pésimo lo que está haciendo Riquelme”, afirmó con dureza el empresario. “Aún los que lo aman, yo entiendo por qué lo aman, pero esto es pésimo. Está mal. No hay comisión directiva. No hay nada de nada. Esta anarquía está llevando a esto con gente que no le importa el club. Es mentira que les importa”, agregó.

Las duras declaraciones de Mario Pergolini

Acerca de las contrataciones de Boca en los últimos mercados de pases, Mario Pergolini aseguró: “Tenemos jugadores mal comprados. Nuestro presidente no sabe comprar, y la gente que pone para comprar no lo sabe hacer. Es una pena, lo siento, pero no lo sabe. Lo ha demostrado. Y si lo sabe, bueno, es un perverso, porque está comprando gente que no nos sirve”.

Además, opinó sobre la situación de que algunos futbolistas apuntados por el público, continúen vistiendo la azul y amarilla: “Ya hasta los chiflamos. ¿Qué más pretenden que hagamos?”.

Embed - ¡Pergolini ESTALLÓ contra Riquelme! "¡Esto no va más!" Boca 1 - 2 Atletico Tucuman

Por último, el conductor de Otro Día Perdido también se refirió a la decisión de contratar a Miguel Ángel Russo, quien aún no ha podido ganar en su tercer ciclo al frente del equipo. "Lo que están haciendo con el técnico no nos lo merecemos, y Russo tampoco se lo merece, tener estas declaraciones de la forma que tiene. No sabemos si sentir pena, sentir bronca o si sentimos bronca con nosotros porque nos da pena. Están haciendo un combo letal", sentenció.