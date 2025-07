Luciano Castro reveló en dónde y quién le dio la paliza más grande de su vida

Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini , sigue regalando buenas anécdotas de los famosos que visitan el ciclo. En esta oportunidad, Luciano Castro se prestó a la entrevista y asombró al conductor al recordar la noche que se conocieron cuando uno ya era famoso y el otro no. También confesó la dura razón por la que dejó de ir a recitales.

"Con Luciano nos conocemos desde muy chicos", arrancó Mario, Castro lo interrumpió para decirle: "Hay una anécdota que no te acordas porque vos eras famoso y yo, no". Ante la sorpresa del conductor, el actor siguió su relato. "Nos conocimos una noche en un boliche que ya no existe más", dijo sin dar pistas del lugar.