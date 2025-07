La respuesta de Mario Pergolini a Rodrigo Lussich luego que le dijera "viejo, gordo y aburguesado"

Acompañado por sus compañeros Agustín “Rada” Aristarán y Laila Roth, el exconductor de CQC fue contundente: “A mí me hicieron teta, ustedes bien”. Y agregó: “Me han dicho de todo. Me han revoleado piedras, pero está bien. Yo he revoleado piedras y cuando revoleás piedras te vuelven adoquines, así es la vida, me lo banco”.

Mario Pergolini respondió a los comentarios en su contra

Sin embargo, Pergolini no ocultó que hubo un comentario en particular que le molestó especialmente. “Ninguno me tiró buena onda. Nadie, eh: hombres, mujeres, más o menos. Nada”, aseguró. Fue entonces cuando apuntó directamente contra Rodrigo Lussich, panelista de Intrusos, a quien señaló como el autor de la crítica que más le dolió.

“Vi todo. Vi más que nada el popurrí de televisión y hay algunos que pegaban, me dijeron de todo. Pero la que más me dolió, y te miro y te lo digo a la cara, la que más me molestó y dolió... ¿Y saben qué? A pesar de que no es una buena crítica, la voy a pasar ahora para que vean cómo se sentirían ustedes si Lussich les diría esto”, expresó antes de compartir en pantalla el fragmento en cuestión.

Pergolini 2 Mario Pergolini

Que había dicho Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich opinó: “Y ahora, aburguesado, con la panza ya un poco más crecida, en el sentido que ya en un punto ya sos un señor un poco más grande, no por la panza en sí misma, puede tener treinta kilos más o treinta kilos menos, no por eso. Lo digo simbólicamente como una cosa de que está un señor que ya está... peina canas, está con el habano, el whisky, la zapan y dice 'no, no te preguntaría nada incómodo’”.

La reacción de Pergolini fue inmediata y cargada de ironía: “Me dijo viejo, aburguesado, ¡gordo me tiró!”. Y añadió: “Aburguesado, puede ser. Me iré de vacaciones a otro lado, viviré de otra forma. Pero gordo, me dio por las pelot**, te soy sincero”.

Pero más allá de su bronca, el conductor aprovechó la situación para abrir una reflexión en tono de crítica a la industria mediática: “¿No era que no se hablaba más de los cuerpos? Yo vuelvo a la televisión, me deconstruí, me hago todo eso, y el tipo lo primero que me tira es hablar sobre el cuerpo. Después lo que dice podemos estar de acuerdo o no”.