"No me quiero morir en una cancha", el nuevo libro de Seba Sánchez y sus vivencias con Cipo

El escritor y periodista estará presentando su nueva obra en las próximas horas en el Complejo Cultural Cipolletti.

Sebastián Sánchez es uno de los destacados exponentes de la cultura popular a través su vinculación con el fútbol y la literatura. Este miércoles, a las 19, se presentará en la Sala Visuales del Complejo Cultural Cipolletti el libro de cuentos "No me quiero morir en una cancha", en el marco de la vigésima Feria del Libro de la ciudad.

El autor presentó en ediciones anteriores "La Pasión de Cipo" (a sala llena), y libros en colaboración como "Fuerte al Medio" y también "Un D10S en la Patagonia".

Ahora irrumpe con su propio libro de cuentos manteniendo la temática futbolera con especial hincapié en la pasión y la historia del Club Cipolletti.

De hecho, el título "No me quiero morir en una cancha" es parte de un cuento que recrea anécdotas reales de Cipolletti visitando a Atlanta y a Chacarita en el Nacional B, que el autor recogió de entrevistas a ex jugadores, haciendo una revisión de la historia albinegra. En el nuevo libro de cuentos, se encuentran algunos cuentos que se editarán en los Tomos 2 y 3 de "La Pasión de Cipo".

"Los cuentos de "No me quiero morir en una cancha" indagan en profundas experiencias humanas en vínculos, sentimientos y flagelos de la sociedad, como el amor, la identidad, la pasión, la tristeza, el racismo, la dignidad y la melancolía. Todo atravesado por una sensibilidad que combina emoción, humor y reflexión", cuenta Sebastián.

seba sánchez libro Sánchez junto a Carolina Pardo, de la cartera de Cultura de Cipolletti.

La tapa del libro ilustra una canchita de barrio, foto que el propio autor tomó en su barrio de Balsa Las Perlas, por eso del arco cuelga una camiseta de Cipolletti. El subtítulo concluye la filosofía del libro: "La vida es como el fútbol, se juega con el corazón".

"No me quiero morir en una cancha" tiene tres partes. Primer tiempo: Lecciones de vida; Segundo tiempo: Cuentos con Cipo, lo blanco y lo negro de la vida. Además, un tiempo extra con cuentos e investigaciones que fueron publicados en LMNeuquén.

Dónde se pueden conseguir

Mas allá de la presentación del miércoles en la planta baja del CCC, los libros "No me quiero morir en una cancha" y "La Pasión de Cipo" se pueden adquirir en los stand de Escritores Regionales y Arte Raíz cooperativa.