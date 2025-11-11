Las razones por las que Chiquito Romero será suplente de ahora en más en Argentinos Juniors

Nicolás Diez, entrenador del Bicho, habló acerca de la difícil decisión que tomó con el arquero que llegó hace un mes al equipo.

Argentinos Juniors le ganó a Belgrano de Córdoba en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . Pero en la previa al partido, llamó la atención la decisión del entrenador del Bicho, Nicolás Diez , de que Chiquito Romero fuera suplente en el Diego Armando Maradona. En ese contexto, el DT dio sus razones.

Es sabido que Chiquito tuvo un muy mal partido en la final de la Copa Argentina en el que el conjunto de La Paternal cayó por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza y el entrenador optó por relegarlo al banco de suplentes ante el Pirata.

Respecto a esto que eligió el DT, comentó: "Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia que tiene Chiquito. Ha venido acá para atajar, pero uno tiene que tomar decisiones y hoy sentía que tenía que atajar Gonzalo (Siri) y lo felicito porque me parece que hizo un partido correcto".

image

"Uno a veces se lleva por sensaciones, pero sí siempre hago lo que siento y lo jugadores lo saben", destacó Diez y agregó: "Me puedo equivocar, por supuesto, seguramente me equivoco más de lo que acierto".

"Era un partido que debía atajar (Gonzalo Siri) y lo hizo de buena manera. Estoy contento porque es un chico del club", elogió el entrenador al arquero de 22 años que anoche mantuvo su valla invicta.

Así quedó la tabla anual para los ingresos a Libertadores y Sudamericana

A última hora del lunes, Argentinos Juniors venció por 1-0 a Belgrano de Córdoba en un duelo válido por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. El único gol del encuentro para el ‘Bicho’ lo convirtió Lautaro Giaccone, a los 32 minutos del primer tiempo. Tomás Molina asistió de taco al zurdo, quien sacó un remate imposible de alcanzar para el arquero Thiago Cardozo.

image

Con este resultado, el conjunto dirigido por Nicolás Diez sumó tres puntos trascendentales para escalar posiciones y alcanzar la tercera ubicación de la clasificación general. Ahora, deberán visitar a Estudiantes de La Plata en la última jornada del campeonato local. Por su parte, el ‘Pirata’ no pudo conseguir una victoria que le permitiera ingresar entre los ocho mejores de la Zona A y luchar por un lugar en los Playoffs del campeonato local. En tanto, recibirá a Unión de Santa Fe, aún con chances de avanzar a los octavos de final, aunque dependerá de otros resultados.

River había festejado la victoria de Independiente sobre Riestra, que se dio en el turno previo. Sin embargo, no pudo hacer lo propio con Belgrano, ya que cayó ante Argentinos y este lo superó en la tabla anual. Ahora, el Millo debe ganarle a Vélez en la última fecha para no depender de otros resultados, tanto en la clasificación a octavos de final como a la Libertadores del año que viene.

En la tabla anual, el equipo de Marcelo Gallardo suma 52 puntos, detrás de Central (66) y Boca (59), mientras que Riestra quedó con 51 y Argentinos Juniors (54) lo superó con la victoria a última hora. En cuanto a los posibles clasificados a la Libertadores, además de los que tienen chances de ser campeones de la Copa de la Liga y liberar un cupo (el Canalla, el xeneize y el Bicho), también está Lanús en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro.

image

Central y Boca ya están matemáticamente en la fase de grupos, al igual que Platense e Independiente Rivadavia, campeones del Apertura y la Copa Argentina respectivamente.