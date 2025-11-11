Marcada por el clima, arrancó una nueva edición de la Vuelta al Valle

El capítulo 82 de la tradicional competencia ciclística se inició este martes en medio de las fuertes ráfagas de viento.

La Vuelta al Valle es uno de los eventos anuales más esperados del deporte regional y compone parte fundamental de la identidad de Allen y la zona. La tradicional prueba de ciclismo está en marcha, con las condiciones climáticas como grandes protagonistas y más de 200 competidores en acción.

Por el temporal, el lunes no se realizó el clásico prólogo y la presentación de los 30 equipos se tuvo que hacer en el polideportivo de Allen.

En su edición 82, la primera etapa tuvo como ganador a Gerardo Tivani, del JC Competición, luego de dos horas y 37 minutos extenuantes.

premiación primera etapa vuelta al valle

Cómo fue la primera etapa

Como siempre con la ciudad rionegrina como epicentro, el tramo inicial largó en el municipio e incluyó un recorrido hasta Guerrico que tuvo cinco vueltas.

La largada fue algo accidentada, con algunas caídas que dificultaron el comienzo a partir de un auto que se metió en el recorrido.

Después de algunos minutos de retraso por estos problemas en el tránsito, finalmente los ciclistas largaron y de a poco se fueron perfilando los favoritos.

Luego de una primera vuelta pareja, en la segunda se empezaron a cortar los líderes adelante. La fuga fue liderada por el mencionado Tivani, su compañero de equipo Leandro Velardez, y también Anderson Maldonado (Boca de Cufré), Pablo Bonilla (Boca de Cufré), Pablo Reyes (Allen Pro), Agustín Videla (SEP San Juan) y André González Zenteno (SEP San Juan).

Los de arriba fueron estirando diferencias y sacaron casi un minuto de diferencia sobre el resto de los competidores.

Al cumplirse los 130 kilómetros de la etapa, Tivani cruzó primero la meta, fue seguido por Maldonado y Velardez completó el podio.

Cuarto se metió Reyes, el más ovacionado por el público en el cierre del primer día.

La segunda etapa irá de Fernández Oro hasta Allen, con concentración a las 13:30 y largada una hora después. Serán 5 vueltas al mismo recorrido y un total de 117 kilómetros.

La competencia es transmitida en vivo por Radio Líder, que a través de Youtube lleva la competencia a todo el mundo.