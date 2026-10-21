Piñas y patadas a la TV: la furiosa reacción viral de un hincha de Vasco da Gama tras la derrota con Boca

Un hincha se convirtió en viral por una furiosa reacción mientras miraba el partido en su domicilio. El video del momento.

Los hinchas de Vasco da Gama estallaron de furia en el estadio Maracaná cuando veían que el partido se terminaba y Boca se iba del estadio con la clasificación a la final de la Copa Sudamericana , con un Leandro Paredes siendo clave con el último gol . Silbaron a sus jugadores, más que nada al arquero Jardim que tuvo cierta responsabilidad en el 1-3 definitivo, sumado a un abucheo que no pasó desapercibido debido al mal presente del equipo en el torneo brasileño.

Pero también existió el enojo de distintos hinchas que estuvieron viendo el partido en sus casas. Uno de ellos se viralizó por un video donde mostró toda su furia, llegando a romper elementos de su casa una vez que se concretó la derrota.

Faltaban pocos minutos para que el partido llegue a su final y a Vasco se le iba la ilusión. Los hinchas lo percibían, al punto tal que algunos de ellos dejaron una imagen desoladora en distintos videos que aparecieron en las redes sociales.

En un video que copó X (ex Twitter) se muestra a un fanático del elenco brasileño tratando de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Por un momento tuvo una postura pasiva debido a la desolación, pero luego estalló en furia: se levantó de la silla y comenzó a pegarle piñas y patadas a la TV en la que estaba mirando el partido. Lo dejó en el piso y continuó dándole derechazos a la pantalla para descargar su furia.

La polémica historia que subió Leonel Flores a Instagram en respuesta a un jugador de Vasco Da Gama

El juvenil de Boca, Leonel Flores, publicó una polémica historia en su cuenta de Instagram, que fue una respuesta a una chicana subida por el jugador de Vasco Da Gama, Thiago Mendes. En la imagen, se lo ve al futbolista del Xeneize partiendo a la mitad el escudo del club brasilero.

LA HISTORIA DE LEO FLORES. pic.twitter.com/1e7LLEisn9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 21, 2026

La semana anterior, tras la victoria de Vasco en La Bombonera, Mendes publicó una historia en la que lo habían etiquetado en la que realizaba la misma acción, rompiendo el escudo de Boca. Esta imagen causó una gran polémica, con un pedido de disculpas incluído.

Thiago Mendes, jugador de Vasco Da Gama publicó esta historia en sus redes.



Todavía quedan 90' en Brasil. pic.twitter.com/ckPtAqhmh7 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 14, 2026

"En medio de la emoción y la adrenalina del partido, terminé compartiendo varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como suelo hacer habitualmente, y no me fijé en los detalles de una de las imágenes. En cuanto me di cuenta, eliminé la publicación", manifestó el futbolista brasilero en un comunicado.

El comunicado de Thiago Mendes, DISCULPÁNDOSE por la historia que reposteó que lo mostraba a él PARTIENDO al escudo de Boca:



"Quiero aclarar lo sucedido con un repost que hice durante la madrugada y que ya fue eliminado.



En medio de la emoción y la adrenalina del partido,… pic.twitter.com/Yt43tHs5gS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 14, 2026

"En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto a Boca Juniors, a su historia o a su hinchada", terminó el mensaje de Mendes, tras la viralización de la imagen, que generó la respuesta de Flores.

Es posible que puertas adentro no agrade mucho la decisión del juvenil, que en su primera temporada en Primera ya fue llamado por la selección argentina, y tiene que cuidar su profesionalismo.

Final de la Copa Sudamericana: cuándo, dónde y contra quien definirá Boca el título

Boca venció a Vasco Da Gama y avanzó a la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El horario todavía no está confirmado por la CONMEBOL, pero se especula con que sería a las 19hs de Argentina.

El rival todavía no está confirmado, pero el Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez tiene un pie en la final: en la ida venció a Montevideo City Torque por 3-0. El equipo uruguayo buscará la hazaña mañana de local.

¡NOS VEMOS EN BARRANQUILLA, XENEIZES!



21 de NOVIEMBRE a las 17 hs LOCAL (19 HS de ARGENTINA) la FINAL vs Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. pic.twitter.com/HzBR7M4l43 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 21, 2026

El equipo brasilero avanzó a esta instancia tras derrotar 3-2 en el global a Bragantino en los octavos de final y luego de dar vuelta la serie de cuartos ante el Santos de Neymar: perdió 2-0 la ida y ganó 4-2 la vuelta con un gol agónico, que lo llevó a la tanda de penales, donde pateó mejor y se metió entre los cuatro mejores.

Por el lado del elenco uruguayo, es una de las sorpresas de la Copa Sudamericana, ganándole a Tigre en los octavos de final y dándole vuelta la serie a Cienciano, con un 3-0 en la vuelta, que le dio el 3-2 en el global. Ante Mineiro, buscará una nueva hazaña.