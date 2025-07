Polémica en la Fórmula 1 por no largar con lluvia y la calentura del periodista Fernando Tornello

La resolución de quienes manejan la Fórmula 1 de no largar en las condiciones en las que se veía la pista generó muchos cuestionamientos en el público y en los especialistas que siguen desde hace años su día a día.

Fernando Tornello es uno de ellos. El histórico periodista y relator de la máxima categoría en habla hispana encabeza las transmisiones de Disney Plus, que tiene los derechos para llevar las carreras a quienes tengan la aplicación en Argentina.

Qué dijo Tornello sobre la demora por lluvia

Mientras los autos giraban pero no competían, el relator de la carrera dejó en claro su punto de vista. "Discúlpenme, yo sigo sin poder aceptar, comprendo eh pero no acepto este tipo de situaciones. Porque, como siempre digo, estamos con las mejores gomas de la historia de la Fórmula 1, los mejores autos, los mejores circuitos, las defensas más importantes y la ropa que más protege a los pilotos en la historia de la Fórmula 1 y no se puede correr con lluvia", comenzó diciendo Tornello.

Cabe recordad que el de Bélgica es uno de los circuitos más peligrosos que tiene la categoría. Sin ignorar ese factor, el periodista especializado en automovilismo aclaró que es un deporte de riesgo y se mostró en contra de tomar este tipo de decisiones con demasiada precaución.

"Entiendo eh, lo de la visibilidad, se ve que no se puede advertir mucho más allá del auto qué precede a uno, pero recuerdo también que hace 40 años se corría de cualquier manera. Me van a decir que había accidentes, sí había accidentes. Lamentablemente, es un deporte de riesgo. Pero bueno, cada uno piensa como quiere en este tema", cerró el comunicador.

Embed "Tornello":

Por sus comentarios sobre la postergación del inicio del #BelgianGP debido a la lluvia pic.twitter.com/ILQEsruF43 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 27, 2025

Es opinión tuvo repercusiones inmediatamente y los fanáticos del automovilismo estuvieron de acuerdo en su gran mayoría con Tornello. Incluso se generaron varios memes a través de X (exTwitter) que resultaron bastante graciosos para la situación.