Deportes La Mañana Boca Por qué el pase de Braida a Boca está a punto de caerse

Desde San Lorenzo se expresaron sobre el interés que tiene el xeneize por dos jugadores.







Miguel Ángel Russo iría a la carga por el mediocampista Malcom Braida y el defensor Gastón Hernández para reforzar a Boca según los rumores que sobrevuelan en el mundo fútbol a pesar de que desde San Lorenzo afirman que no hay nada oficial. Sin negociaciones de club a club, la posibilidad de contratarlo ya despierta polémica por cómo sería el desenlace.

"Con el club no habló nadie, no llegó ninguna oferta por ningún jugador. Todo lo que se habla nosotros lo vemos y escuchamos, pero acá no llego nada. Lo mismo con el caso de Gastón Hernández, tampoco llegó nada", contó la Roca Sánchez, ex jugador y ahora manager de la institución.

Uno de las diferencias que se presenta entre las partes es utilizar la cláusula de recisión de contrato valuada en 1.200.000 de dólares, aunque no parece viable. "Esa charla de la cláusula no la tuvimos, no se habló con Braida de ese tema, hemos hablado de la situación del club con todos los jugadores y el CT, de ese tema puntual no se habló nada", dijo el manager del club y agregó en diálogo con ESPN: "Nosotros escuchamos ofertas de todos los equipos, después estudiaremos cada tema puntual y veremos qué decisión tomamos ante cada oferta que llegue".