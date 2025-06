Tras ser suplente ante Chile: la decisión que tomó Scaloni con Messi

El cuerpo técnico dispuso una jornada dividida entre tareas regenerativas para quienes sumaron minutos y una práctica más exigente para los que no jugaron. En ese contexto, Messi comenzó a perfilarse como titular en lo que sería su regreso al once inicial.

Además del posible regreso de Messi, la práctica de este sábado trajo novedades debido a que el técnico sumó a los juveniles Ian Subiabre, Valentino Acuña y Maher Carrizo para completar los ejercicios.

También se reincorporaron al grupo Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González, quienes ya están a disposición del cuerpo técnico luego de cumplir sus respectivas sanciones.

Messi.jpg Lionel Messi

Una de las principales dudas en el armado del equipo pasa por quién será el reemplazante de Nicolás Tagliafico, liberado tras acumular otra tarjeta amarilla y no podrá estar ante Colombia.

En ese sector, la disputa está entre Valentín Barco y Facundo Medina, aunque el ex Boca parte con ventaja por su perfil ofensivo y la confianza que le ha mostrado Scaloni en otras oportunidades. Argentina se enfrentará a Colombia este martes a las 21 con la intención de seguir demostrándole a su público su nivel de juego y regalarles una victoria en el estadio Monumental.

El jugador de la Selección Argentina que es seguido por dos grandes de Italia

El defensor del Olympique de Marsella de Francia y de la Selección argentina, Leonardo Balerdi, es seguido de cerca por la Roma y la Juventus, dos de los equipos más importantes del fútbol italiano.

Desde su debut con la Selección argentina en noviembre del año pasado ante Perú en el estadio La Bombonera, el defensor central de 26 años tomó otro nivel de preponderancia en el equipo francés donde se convirtió en titular indiscutido y en capitán.

Además de ya ser una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni para la Selección argentina, el oriundo de la localidad sanluiseña de Villa Mercedes vive un presente inmejorable y, por ello, dos gigantes del fútbol italiano están tras sus pasos: la Roma y la Juventus.

El interés de la Juventus parece ser mayor ya que proviene de un viejo conocido de Balerdi: el entrenador croata Igor Tudor que lo conoce al jugador de su paso por Olympique de Marsella. El defensor no ocuparía cupo de extranjero ya que cuenta con pasaporte italiano.

Por el lado de la Roma, el interés también surge por parte del entrenador Gian Piero Gasperini que lo viene siguiendo desde que dirigía al Atalanta. Ambas dirigencias tienen buena relación y esto podría facilitar las negociaciones.

¿Cuándo se disputará la Finalissima?

La Selección argentina y su par de España tienen que jugar la Finalissima por sus respectivas consagraciones en la Copa América y en la Eurocopa 2024. Sin embargo, el calendario se presenta como el principal enemigo de cara a su realización.

En los últimos días se encendieron las alarmas, ya que el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, explicó en conferencia de prensa que ve muy complicado que se pueda llevar a cabo este encuentro.

“De la Finalissima no se nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan”, expresó el oriundo de Pujato.

Esto se debe a que la Selección argentina aún tiene que terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró el primer puesto, mientras que España debe disputar la final de la Nations League ante Portugal y luego empezará su camino hacia el Mundial. Es por esto que en 2025 será prácticamente imposible que se dispute la Finalissima.