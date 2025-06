Lionel Scaloni se rindió en elogios con Franco Mastantuono

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, fue de trámite cambiante. La Albiceleste dominó el primer tiempo, pero en la segunda mitad el equipo de Ricardo Gareca empujó con más intensidad y puso en aprietos al campeón del mundo. "En el segundo nos metieron en dificultades, tenían sus últimas chances e hicieron un gran segundo tiempo. Nosotros tratamos de hacer el 2-0 en alguna contra, no se dio, pero de esto se trata el fútbol: cuando dominás, intentás hacer el gol, y cuando te dominan, defender", reconoció Lionel Scaloni en la conferencia posterior.

La aparición de Mastantuono fue uno de los puntos más altos de la jornada, no tanto por su rendimiento —ya que el tiempo en cancha fue escaso— sino por la carga simbólica que tiene su irrupción en un equipo repleto de figuras. “Estamos contentos por Franco. Intentamos dejarlo tranquilo durante estos días. Para un chico de esa edad las primeras experiencias son increíbles, entonces no queríamos ponerlo nervioso”, explicó Scaloni, que también reveló el breve pero significativo diálogo que mantuvo con el joven antes de su ingreso: "Le dije que entraba por derecha, tiene un gran futuro. Tiene 17 años y eso es importante saberlo. Tiene un gran futuro y nosotros un gran cambio".

El entrenador destacó además que “hay que llevarlo tranquilo” y que la idea del cuerpo técnico fue no abrumarlo con demasiadas instrucciones antes del partido. “Intentamos no hablarle mucho en estos días porque siempre las primeras experiencias para un chico de esa edad son increíbles y si te hablan quizá te ponés más nervioso. Las primeras palabras fueron hoy antes de entrar”, añadió el DT.

Mastan 1.jpg Franco Mastantuono

Lionel Scaloni habló de Messi y la victoria frente a Chile

La noche también tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien fue preservado como titular y finalmente ingresó en el segundo tiempo, antes de lo previsto, debido a una molestia de Nicolás Paz. “Había tenido una paralítica y le dolía, por eso preferimos no arriesgar. Por suerte son partidos que nos permiten no apurar. Esperemos que lo de Nico no sea nada”, comentó Scaloni sobre el joven mediocampista.

En cuanto al análisis del rival, Scaloni fue claro: "Nuestra idea no era replegarnos, creo que fue mérito de Chile. En el gol estábamos bien, el primer tiempo fue nuestro más allá del tanto; el segundo fue mérito de Chile seguramente". También se refirió al momento crítico que vive la Roja, última en la tabla y sin chances de clasificación directa: "A los buenos (jugadores) es difícil reemplazarlos, a los que marcaron la historia de la Selección de Chile, pero el tiempo pasa para todos. Los jóvenes van empujando y hay que darles oportunidades".