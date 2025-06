Baja de última hora: el jugador que se iría de Boca antes del Mundial de Clubes

El futbolista no entraría en los planes de Miguel Ángel Russo, que recientemente volvió al club para su tercer ciclo.

El mercado de pases en Boca comenzó con fuerza tanto por las incorporaciones como por los posibles movimientos de salida. Mientras ya se concretó la llegada de Marco Pellegrino y está al caer la de Malcom Braida , desde Uruguay surgió un interés por uno de los jugadores que no forman parte de los planes del club: Lucas Janson .

Aunque aún no hay una oferta formal ni contacto directo con el futbolista, en el entorno de Boca no verían con malos ojos su salida. Janson tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero su desempeño desde que arribó al club no logró convencer: apenas tres goles y una asistencia en 46 partidos. Su situación deportiva se fue deteriorando al punto de quedar afuera de varias convocatorias durante el Apertura 2025, incluidos los cruces decisivos ante Lanús e Independiente.