Por qué podrían no hacerse la Finalissima entre la Selección Argentina y la de España

CONMEBOL y UEFA empiezan a arreglar para jugar la Finalissima 2026.

La fecha más probable es marzo de 2026 pero necesitan el aval de los cuerpos técnicos porque está muy cerca del Mundial. pic.twitter.com/rNj6sLoNSA — Gastón Edul (@gastonedul) May 16, 2025

Que había dicho Lionel Scaloni sobre la Finalissima

En una reciente conferencia de prensa, el propio Scaloni se mostró escéptico: "De la Finalissima no se nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan". Con esta declaración, el DT argentino dejó en claro que, al menos desde su mirada, el panorama no es alentador.