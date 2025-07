Pussetto reveló por qué eligió jugar en Independiente antes que en otro grande

“Me costó en los primeros días porque obviamente no era algo que me esperaba. Pero tengo que ponerme fuerte por mí, por mi familia, porque tengo una carrera por delante que creo que es una gran oportunidad”, afirmó.

Sin embargo dejó en claro que el llamado del equipo dirigido por Julio Vaccari le generó un deseo particular: “Cuando me llamaron de Independiente no lo dudé por la clase de club que es y para mí es un gran desafío”.

“Hablé con Julio para también comentarle mi idea, lo que estaba pasando, obviamente me atendió. Agradezco la llamada con él, el interés, y eso también fue determinante para tomar la decisión”, afirmó y reveló sobre su situación: “Hice una pretemporada con Pumas de casi tres semanas, estas últimas dos trabajé diferenciado. Obviamente necesito trabajar con un grupo.

Otras declaraciones de Pusseto

Su posición en la cancha: “Fui cambiando mi juego a lo largo de los años y ahora me considero más completo en otros sentidos. Donde el entrenador quiera voy a estar a disposición. En los últimos tiempos estuve jugando de enganche y de 9”.

Su no regreso a Huracán: “Salió la oferta de Huracán y la verdad que yo no podía hacer nada con eso porque fue Pumas el que la rechazó. Tengo los mejores recuerdos de Huracán, pasé dos etapas y siempre hice las cosas bien y en ese sentido me quedo tranquilo conmigo mismo porque siempre traté de dar lo mejor y seguramente en algún futuro me tocará volver y ser muy feliz”

Su reencuentro con Mazzanti en el rojo: “Lo conozco de mi paso por Huracán, es un gran jugador y nos supimos entender muy bien con él. Hay grandes nombres en el equipo que viene de un semestre muy bueno, éste es el semestre en el que Independiente tiene que dar ese paso hacia adelante”.

Independiente aceptó vender a uno de sus jugadores clave a otro equipo argentino

Independiente se alista para su debut en el Torneo Clausura 2025, este domingo ante Sarmiento en Junín, con la mirada puesta en sus flamantes incorporaciones: Walter Mazzantti y Leonardo Godoy. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una baja significativa para el equipo dirigido por Julio Vaccari: Matías Giménez Rojas fue transferido a Argentinos Juniors, una salida que reconfigura el ataque del Rojo a pocos días del inicio del campeonato.

El delantero sanjuanino, que venía siendo una pieza importante para Vaccari —fue titular en todos los partidos de playoffs ante la lesión de Gabriel Ávalos—, fue vendido al equipo de La Paternal a cambio de 2 millones de dólares por el 80% de su pase. La operación también incluyó la cancelación de deudas pendientes entre ambas instituciones: 1 millón de dólares por Santiago Montiel y otros 100 mil por Gabriel Ávalos.

Independiente deja salir a uno de sus titulares, a la espera de Ignacio Pussetto

Con esta transferencia, el Rojo conserva un 20% de los derechos económicos del futbolista en caso de una futura venta. No obstante, por el acuerdo alcanzado, recibirá un monto reducido en efectivo, ya que la mayor parte de la operación servirá para saldar obligaciones financieras que arrastraba con el Bicho.

El pase representa una apuesta fuerte de parte del conjunto de La Paternal. Giménez Rojas se convierte en la sexta incorporación para el equipo de Nicolás Diez, que buscará protagonismo en este segundo semestre del año. Según se informó, el atacante firmará contrato hasta 2029, lo que demuestra la confianza que el cuerpo técnico tiene en su proyección.

La llegada de Giménez a Argentinos Juniors

A sus 25 años, Giménez llega a Argentinos con una buena experiencia en el fútbol argentino. Desde su arribo a Avellaneda a principios de 2023 —tras la compra del 55% de su pase a San Martín de San Juan por 800 mil dólares— disputó 73 partidos con la camiseta del Rojo, convirtió 14 goles y dio 6 asistencias. En lo que va de 2025, sumó 21 presencias, con dos goles (ambos en Copa Sudamericana, incluyendo uno a Boston River en la goleada 5-1 como visitante) y tres asistencias.

Más allá del impacto deportivo, esta salida responde también a una necesidad de equilibrio financiero por parte de Independiente. La institución de Avellaneda hizo un esfuerzo considerable en este mercado de pases, con una inversión de 5.5 millones de dólares para reforzar el plantel, y necesita “hacer caja” para evitar volver a los tiempos de crisis económica que la golpearon con fuerza en temporadas anteriores.

La inminente llegada de Pussetto, delantero con pasado en Huracán, River y el fútbol europeo, también aceleró la salida de Giménez, quien verá con buenos ojos tener continuidad en un equipo donde el cuerpo técnico lo pidió expresamente.