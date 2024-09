Que dijo Lionel Scaloni sobre el retiro de Franco Armani de la Selección

Armani 2.jpg

Las palabras de Lionel Scaloni en la despedida de Franco Armani de la Selección

El ex Nacional de Bogotá y actual capitán Millonario anunció hace unos días atrás que se retira de la Selección Argentina, luego de unos años cargados de éxitos, aunque de pocos minutos de juego para él.

Armani, quien fue una pieza clave en los comienzos de la nueva era del seleccionado, dejó un legado imborrable tras haber formado parte del equipo en momentos cruciales, incluido el famoso penal atajado contra Paraguay que salvó a la Scaloneta de la eliminación temprana de la Copa América del 2019. Sin embargo, Scaloni subrayó que el impacto del arquero del Millonario va mucho más allá de ese instante memorable.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1831346265633824825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831346265633824825%7Ctwgr%5Ea73bc8e613a9cae0b2da126523bd9f3f870b4bbc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fel-mensaje-lionel-scaloni-franco-armani-su-despedida-la-seleccion-argentina-n6056217&partner=&hide_thread=false "APROVECHO PARA AGRADECERLE A ARMANI, PARA NOSOTROS FUE IMPORTANTÍSIMO, NO SOLO POR EL FAMOSO PENAL ANTE PARAGUAY"



El agradecimiento de Lionel Scaloni para Franco Armani tras anunciar su retiro de la Selección Argentina pic.twitter.com/W13KOwQ6RB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 4, 2024

“Para nosotros ha sido importantísimo. Todos se acuerdan del famoso penal contra Paraguay, pero yo no me quedo solo con eso. Me quedo con que nos ha dejado un legado espectacular: fue un tipo recontra querido en el grupo, profesional y que siempre tiró para adelante, aunque no le haya tocado jugar”, expresó el DT.

Además, agregó: "En los primeros años fue muy importante dentro de la cancha, pero después no le ha tocado y ha sido importantísimo. Le agradezco y espero que la gente se acuerde de él porque ha sido importante”.

El equipo titular de Argentina para recibir a Chile

image.png

Scaloni ha estado probando distintas formaciones en los entrenamientos y, según lo observado el martes en una práctica abierta a los medios, el once titular tendría varios nombres habituales, aunque con la baja inevitable de Lionel Messi y Ángel Di María, quienes no estarán en esta convocatoria.

El equipo que más ha repetido en las pruebas incluyó a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina y Marcos Acuña como laterales; Cristian Romero y Germán Pezzella como zagueros; en el mediocampo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández; y en la delantera la dupla de Julián Álvarez y Lautaro Martínez acompañados por Nico González.