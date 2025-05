Qué dijo Messi al firmar una camiseta de River en Miami

El astro rosarino no esquivó el pedido de un fanático y firmó una camiseta del elenco con sede en Núñez, Capital Federal. La reacción del '10'.

La firma de camiseta es una de ellas y cada vez que sale de las prácticas se ve casi obligado a detenerse para cumplirle el sueño a los fanáticos que buscan llevarse algo de su autoría. En las últimas horas circuló en las redes sociales un video donde el astro rosarino firmó una camiseta de ¡ River ! que llevó un fanático suyo y reaccionó de una manera particular.

Lejos de haber esquivado la propuesta de su admirador, tomó la camiseta junto a su hijo Mateo que lo acompañaba en su lujoso automóvil y estampó la firma generando una catarata de comentarios hechos por los hinchas del Millonario. "La tiene clara", "se conoce la tradición de la banda" , escribieron algunos usuarios de X (ex Twitter) sobre el jugador que hizo parte de las inferiores en el elenco de Núñez, Capital Federal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ivanalvarenga1/status/1918382844172243065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1918382844172243065%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fla-reaccion-lionel-messi-cuando-le-pidieron-firmar-una-camiseta-river-n6140940&partner=&hide_thread=false Messi firmando la casaca de River... Ya sabe que la Banda no se toca, está listo para sumarse en junio pic.twitter.com/SimXBJJIAd — Iván (@ivanalvarenga1) May 2, 2025

Lionel Messi volvió a pelearse con Cubas: un cara a cara cargado de polémica en la eliminación del Inter Miami

La ilusión de Inter Miami en la Concachampions llegó a su fin este miércoles en Florida, tras caer por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el partido de vuelta por las semifinales. El resultado global fue contundente: 5-1 a favor del conjunto canadiense, que avanzó con autoridad a la final del certamen. Para Lionel Messi y compañía, la derrota significó no solo una frustración deportiva, sino también la ratificación de que aún queda mucho por ajustar si quieren competir al más alto nivel internacional.

En un partido cargado de tensión, uno de los momentos más destacados —y también más polémicos— fue el nuevo cruce entre Messi y Andrés Cubas. El mediocampista paraguayo, exjugador de Boca, ya había tenido algunos roces con el capitán argentino en el encuentro de ida, y esta vez no fue la excepción. A los 20 minutos del segundo tiempo, Cubas le cometió una fuerte infracción al número 10 que le valió una tarjeta amarilla. Aunque el gesto no pasó a mayores, las cámaras captaron un breve intercambio de palabras entre ambos, que no pasó desapercibido para los fanáticos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1917753800044974547&partner=&hide_thread=false MESSI VS. CUBAS... Segundo round.



Mirá TODA la CONCACAF Champions Cup por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/QjaSIfrUir — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2025

La dura derrota del Inter Miami en la Concachampions

El equipo dirigido por Javier Mascherano había llegado a este compromiso con la difícil tarea de revertir un 2-0 en contra. Y si bien comenzó con entusiasmo y logró abrir el marcador a través de Jordi Alba, la esperanza duró poco. Vancouver respondió con contundencia y eficacia: Brian White empató el encuentro, Pedro Vite amplió la ventaja y Sebastián Berhalter selló el resultado definitivo, desatando la euforia del conjunto visitante y dejando sin reacción a las Garzas.

La derrota fue un golpe duro para Inter Miami, que apostó fuerte en esta temporada con un plantel plagado de figuras internacionales como Messi, Alba y Sergio Busquets. Sin embargo, el equipo no logró encontrar la solidez necesaria en partidos decisivos, especialmente en el ámbito continental. En esta serie, Vancouver se mostró superior desde lo táctico, físico y emocional, y supo golpear en los momentos justos.

La pelea de Lionel Messi y Andrés Cubas

Para Messi, que venía de mostrar buenos rendimientos en la MLS, la eliminación representa una nueva decepción en el plano internacional con su club. Más allá del resultado, su duelo con Cubas aportó una cuota de picante al desarrollo del partido. El volante del Whitecaps se mostró aguerrido y no dudó en friccionar con el astro argentino cada vez que la situación lo ameritaba, repitiendo la fórmula que ya había incomodado a la Pulga en el encuentro disputado en Canadá.

A pesar de la caída, Inter Miami sigue en carrera en la liga local y aún tiene desafíos importantes por delante. Para Mascherano y su cuerpo técnico, el foco estará puesto en recuperar al equipo anímicamente y buscar mayor consistencia colectiva, especialmente en defensa, un área que dejó muchas dudas a lo largo de esta eliminatoria.