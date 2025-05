Lionel Messi volvió a pelearse con Cubas: un cara a cara cargado de polémica en la eliminación del Inter Miami

Lionel Messi tuvo una noche para el olvido, con la eliminación de su equipo de la Concachampions y una nueva pelea con el ex Boca.

La ilusión de Inter Miami en la Concachampions llegó a su fin este miércoles en Florida, tras caer por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el partido de vuelta por las semifinales. El resultado global fue contundente: 5-1 a favor del conjunto canadiense, que avanzó con autoridad a la final del certamen. Para Lionel Messi y compañía, la derrota significó no solo una frustración deportiva, sino también la ratificación de que aún queda mucho por ajustar si quieren competir al más alto nivel internacional.

En un partido cargado de tensión, uno de los momentos más destacados —y también más polémicos— fue el nuevo cruce entre Messi y Andrés Cubas. El mediocampista paraguayo, exjugador de Boca, ya había tenido algunos roces con el capitán argentino en el encuentro de ida, y esta vez no fue la excepción. A los 20 minutos del segundo tiempo, Cubas le cometió una fuerte infracción al número 10 que le valió una tarjeta amarilla. Aunque el gesto no pasó a mayores, las cámaras captaron un breve intercambio de palabras entre ambos, que no pasó desapercibido para los fanáticos.