Furioso, Lionel Messi se peleó con un argentino ex Boca en plena Concachampions

Como cada partido del Inter Miami, Lionel Messi fue noticia, aunque esta vez no fue por un gol o una gambeta, sino por la pelea con un ex Boca.

Lionel Messi y Andrés Cubas terminaron peleando en el partido

El ambiente se tensó al máximo. Durante varios segundos, ambos jugadores se mantuvieron en un intercambio verbal que obligó al árbitro a intervenir para evitar que el asunto pasara a mayores. Messi no soltaba su reclamo y Cubas, con una sonrisa irónica, intentaba minimizar la situación. Pero el rosarino no se olvidó. Poco después, cuando el mediocampista recibió una pelota en el costado izquierdo del campo, Messi fue directamente a marcarlo al piso, con una vehemencia poco habitual en él. No lo alcanzó a golpear, pero quedó claro que el episodio no había sido olvidado.