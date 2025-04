Cuál es el primer título de Mateo, el hijo de Lionel Messi, con el Inter Miami

El hijo del medio del capitán argentino se alzó con un trofeo en Estados Unidos en la categoría Sub 10 de las Garzas

Como reza la conocida frase “la sangre no es agua”, es que Mateo, segundo hijo de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, festejó un título en materia de fútbol como no podía ser de otra forma, siguiendo así desde muy pequeño ya el legado de su padre. Lo consiguió con las divisiones inferiores del Inter Miami donde se forma como futbolista.

image.png

El hijo del medio del capitán de la Selección Argentina se consagró con la categoría Sub 10 del Inter Miami en la Easter International Cup, certamen que se disputó del 16 al 19 de abril en Orlando, con equipos de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Jamaica, donde además de la categoría Sub 10 del elenco de La Florida, también se consagró la Sub 12.