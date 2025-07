Quién es el jugador que Independiente y Julio Vaccari esperan para solucionar todos los problemas del Rojo

Las declaraciones del DT no hacen más que exponer una realidad que se vive en el día a día del Rojo: el equipo está indefenso. La lesión de Sebastián Valdéz alteró los planes defensivos que tan buenos resultados habían dado en el primer semestre. La dupla que conformó con Kevin Lomónaco fue uno de los pilares en la campaña que llevó a Independiente a semifinales del Apertura y a clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El técnico tuvo que rearmar el fondo casi por completo. Leo Godoy, uno de los refuerzos, se sumó recientemente; Nicolás Freire, con apenas cinco partidos en el club, aún no logra afirmarse; y Jonathan de Irastorza tuvo que jugar por la baja de Álvaro Angulo y la escasa disponibilidad en ese sector. Milton Valenzuela, otra incorporación, llegó con lo justo y aún se está poniendo a punto.

Vacari 2 Sebastián Valdéz con la camiseta de Independiente

Sin refuerzos en vista, Julio Vaccari espera la recuperación de Valdéz

Mientras tanto, Valdéz continúa en plena recuperación. El defensor central fue operado el pasado 29 de mayo, apenas un día después del histórico 7-0 ante Nacional Potosí, de una luxación en los tendones peroneos que arrastraba desde hacía dos meses. Si bien ya comenzó a entrenarse a la par del grupo y muestra signos de evolución, todavía no tiene el alta médica. El cuerpo técnico es cauto, pero confía en que pueda estar disponible para la ida de los octavos de la Sudamericana, programada para mediados de agosto.

El panorama, sin embargo, es inquietante. Aún no hay refuerzos en el horizonte cercano. La dirigencia trabaja en silencio, pero por ahora no se vislumbra ninguna incorporación que pueda cubrir el vacío en la zaga. En ese contexto, Julio Vaccari debe rearmar una defensa que perdió su principal sostén y aún no encontró reemplazante confiable.