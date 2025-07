Otro papelón de Boca: eliminado de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1948177901494345896&partner=&hide_thread=false EL PISOTÓN DE PAREDES A CORONEL Y EL PEDIDO DE DISCULPAS



El mediocampista de Boca le entró fuerte al delantero de Atlético Tucumán en el arranque del partido.

La primera jugada clara fue para Edinson Cavani, que quedó habilitado mano a mano con el arquero adelantado y en lugar de definir por arriba decidió central al medio donde no había nadie, para luego quedarse reclamando. Minutos más tarde, Alan Velasco efectuó el primer remate al arco sin generar demasiado peligro.

¿QUÉ HIZO CAVANI? El uruguayo tenía todo para definir pero decidió tirar un centro al área, donde no habían llegado sus compañeros.

Sobre el final del primer tiempo, ante la falta de situaciones, Miguel Merentiel probó desde fuera del área y el arquero dio un rebote producto de la lluvia que hizo que la pelota resbale. Cavani llegó para convertir, pero con poco espacio remató al cuerpo de Matías Mansilla que salvó nuevamente a su equipo.

En tiempo adicionado, Boca tuvo dos situaciones clarísimas para abrir el marcador gracias a Merentiel, quien se iluminó y cedió dos asistencias claves. En la primera asistió a Cavani, quien nuevamente definió mal, y en la siguiente jugada a Williams Alarcón quien definió apenas por arriba del travesaño.

Luego de un comienzo de segundo tiempo con algunas situaciones pujantes, como en el final de la primera etapa, el Xeneize volvió a sufrir por culpa de la pelota parada. Tras un tiro de esquina, la pelota quedó muerta en el área y Clever Ferreira puso el 1 a 0 a los 20 minutos del complemento.

¡ARRIBA EL DECANO!



Atlético Tucumán está dando el batacazo y con este gol de Clever Ferreira está pasando a octavos de final de la Copa Argentina, dejando en el camino a Boca.

El gol desconcertó a los dirigidos por Miguel Ángel Russo, los llevó a posicionarse en ataque y dejaron espacios libres para la contra que aprovechó el recién ingresado Mateo Bajamich, que intentó asistir a Leandro Díaz, pero este erró su definición y el propio Bajamich terminó convirtiendo por encima de Agustín Marchesín.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DEL DECANO!



Gran contra de Atlético Tucumán para que Bajamich ponga el 2 a 0 sobre Boca.

Como si fuera un chiste de mal gusto para los hinchas Xeneizes, el gol de los dirigidos por Russo llegó recién a los 97' minutos, último del adicionado, anotado por Cavani que finalmente pudo sacarse la mufa aunque no sirvió de nada ya que el partido finalizó apenas Atlético Tucumán sacó del medio.

EL DESCUENTO DE CAVANI QUE NO ALCANZÓ



En la última del partido, el uruguayo tomó un rebote tras una gran jugada de Merentiel y puso el 1 a 2 ante Atlético Tucumán.

La síntesis del partido

Copa Argentina 2025.

16avos de final.

Boca 1 - 2 Atlético Tucumán.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.

Boca: Agustín Marchesinh; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Frank Fabra; Malcom Braida, Williams Alarcón, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el segundo tiempo: 20m. Clever Ferreira (AT), 29m. Mateo Bajamich (AT); 51m. Edinson Cavani (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mateo Bajamich por Mateo Coronel (AT), 23m. Carlos Auzqui por Maximiliano Villa (AT); Lautaro Blanco por Frank Fabra (B) y Brian Aguirre por Malcom Braida (B); 29m. Damián Martínez por Ignacio Galván (AT) y Franco Nicola por Lautaro Godoy (AT), 38m. Nicolás Lamendola por Leandro Díaz (AT) y Kevin Zenón por Williams Alarcón (B).