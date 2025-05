Tras su polémico arbitraje que benefició a River, se supo que le dijo Falcón Pérez al arquero de Platense

Durante el primer tiempo, el árbitro fue algo tolerante con las demoras que comenzó a aplicar el equipo visitante. Aunque el arranque transcurrió sin mayores sobresaltos, el clima se fue caldeando con el correr de los minutos. A los 36 minutos, Falcón Pérez amonestó a Ignacio Schör por una fuerte entrada sobre Paulo Díaz. Fue una jugada intensa, pero desde el VAR no intervinieron para evaluar una sanción mayor. Poco después, a los 39 minutos del segundo tiempo, Marcos Acuña cometió una infracción que, por la dureza y el antecedente de una amarilla previa, pudo haber significado su expulsión.

“Falcón Pérez me pidió perdón cuando el partido terminó. Me pidió disculpas por su hijo, que no fue malintencionado”, expresó Juan Pablo Cozzani, arquero de Platense, ya con la tensión del partido más calmada. El propio guardameta se encargó de calmar los ánimos de su capitán, Ignacio Vázquez, en pleno reclamo acalorado al árbitro, mientras otros, como Walter Zunino —integrante del cuerpo técnico visitante—, fueron expulsados en medio del tumulto.

Juan Cozzani, arquero de Platense, sobre la jugada del LATERAL mal cobrado que luego terminó en PENAL de River. ⚠️ pic.twitter.com/jzkJBRfSst — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 21, 2025

Qué le dijo Falcón Pérez a Juan Pablo Cozzani

“Le dije que se quedara tranquilo e incluso me pareció que tenía más responsabilidad el cuarto árbitro (Sebastián Martínez, el sobrino de Federico Beligoy)”, agregó Cozzani, quien tuvo una actuación destacada en la clasificación de su equipo.